Das Testen der Software ist stets ein Aspekt mit vielen Lücken. Aus diesem Grund kommt es häufig zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Software sowie zu Beeinträchtigungen der Produktqualität. ContextQA hat eine Anwendung entwickelt, die keine Programmierkenntnisse erfordert. Stattdessen werden KI und Automatisierung zum Testen von Webanwendungen, APIs und mobilen Anwendungen eingesetzt.

IBM ist der größte Name auf dem Markt. Es ist eine vertrauenswürdige Marke und genießt bei allen Unternehmens- und Fortune 500-Kunden höchsten Respekt. Jetzt wird unser Name mit IBM in Verbindung gebracht. Deep Barot CEO und Gründer ContextQA

5.000 Migration und Automatisierung von Testfällen innerhalb von Minuten

Bevor die generative KI ins Spiel kam, begann ContextQA mit der Automatisierung. Es gab ein Treffen mit dem IBM-Team auf der South by Southwest (SXSW) Veranstaltung in Austin. Das Build IBM Team bot dem Unternehmen die Möglichkeit, ein neues Tool auszuprobieren, ohne dass zusätzliche Infrastruktur erforderlich war. Das stellte sich als aufschlussreich heraus, denn die IBM Lösung ermöglichte ContextQA die Nutzung generativer KI-Modelle und vieler sofort einsatzbereiter Funktionen. Das Unternehmen arbeitete einen Monat lang mit dem Build Partner-Team zum technischen Support zusammen. Das Build-Partner-Team führte ContextQA durch die verfügbaren Optionen und erklärte, wie man sie für eine erfolgreiche Bereitstellung nutzt. Das Ziel von ContextQA bestand darin, ohne viele Trainingsdaten manuelle Testfälle zu migrieren und sie über verteilte Unternehmensdaten hinweg zu automatisieren. Mit Hilfe von NLP-Modellen (Natural Language Processing, Verarbeitung natürlicher Sprache) von IBM konnte ContextQA eine große Datenmenge erstellen und die manuellen Schritte automatisieren. Außerdem konnten Unzulänglichkeiten in der Softwareentwicklung behoben werden. ContextQA hatte OpenAI ausprobiert, stieß dabei aber auf verschiedene Einschränkungen. Eines der Hauptprobleme, mit denen ContextQA konfrontiert wurde, war der Datenschutz und die ethischen Aspekte dieser Modelle. Sichere, unvoreingenommene ethische Modelle sind für Unternehmenskunden von entscheidender Bedeutung, und IBM watsonx.ai Studio hat dieses Problem gelöst. ContextQA probierte verschiedene Lösungen aus, konnte aber nicht die richtige Antwort finden, außer bei IBM. Mit der KI-Technologie von IBM konnte das Unternehmen erkennen, was sich in der Software geändert hatte, relevante, genaue Vorschläge machen und die richtigen Aufgaben ausführen. Mit den IBM Modellen gab es also keine Unzulänglichkeiten beim Testen. „Wir haben Watsonx.ai Studio verwendet, um die NLP-basierte Migration der manuellen Testfälle für größere Unternehmen mit 5.000 in ihrer Excel-Tabelle geschriebenen Testfällen durchzuführen“, sagt Deep Barot, CEO und Gründer von ContextQA. „Wir konnten all diese Fälle innerhalb weniger Minuten migrieren und automatisieren. Das ist die Power der generativen KI, die IBM bietet.“ IBM verfügt über ein enormes Ökosystem, seine eigenen DevOps-Tools und wird von IBM Consulting unterstützt, um hochmoderne Technologien zu entwickeln, die sich als vorteilhaft für ContextQA erwiesen haben, wenn es darum geht, Test- und Berichtsfunktionen zu verbessern und Türen für viele weitere Geschäftskunden zu öffnen.