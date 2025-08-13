In der Welt des B2B-E-Commerce kommt es nicht nur darauf an, Produkte zu verkaufen, sondern auch darauf, nahtlose, intelligente Erlebnisse durch schnelle Reaktionen, personalisierte Lösungen und die Freiheit für Kunden zu bieten, Transaktionen unabhängig zu verwalten. Für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, ist ständige Innovation keine Option, sondern eine Notwendigkeit.



Computer Gross, ein in Italien ansässiger Value-Added-Distributor, stellte fest, dass dieser Wandel sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich brachte. Als erster Value-Added-Distributor für IBM-Lösungen in Italien ist das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren Partner von IBM und führend im Distributionssektor.

Die Plattform des Unternehmens ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen und hat Tausende von Kunden angezogen – von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen. Diese Unternehmen vertrauen bei allen Aufgaben auf Computer Gross, von der Produktsuche über die Angebotserstellung bis hin zu personalisierten Empfehlungen.

Mit dem Wachstum des Kundenstamms stieg jedoch auch die Komplexität der Bereitstellung eines reibungslosen Einkaufserlebnisses, insbesondere bei einem Sortiment von über 145.000 Produkten. Die Support-Teams waren mit sich wiederholenden Fragen überlastet, die wertvolle Zeit in Anspruch nahmen und sie daran hinderten, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Gleichzeitig hatten die internen Teams Mühe, die steigende Nachfrage nach Angeboten und Produktinformationen zu bewältigen. Gleichzeitig schränkte der Mangel an Automatisierung den Erfolg von Werbekampagnen und der Kommunikationsmaßnahmen zu Veranstaltungen ein.

Die Herausforderungen waren klar, aber Computer Gross sah darin eine Chance. Durch die Vereinfachung der Kundeninteraktionen und die Bereitstellung von Self-Service-Tools für interne Teams und Benutzer konnte das Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern, die betriebliche Effizienz verbessern und neue Wachstumschancen erschließen.