Cochlear befand sich mitten in der Einführung von IBM WebSphere Portal, sodass die naheliegende Wahl für dieses Projekt ebenfalls auf IBM fiel, um das Vorhaben zur Implementierung einer standardisierten Web- und Content-Management-Plattform umzusetzen.

Vishy Narayanan erklärt: „Wir brauchten eine flexible Lösung, die unseren hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit auf Unternehmensebene gerecht wird und mit schnellen Veränderungen umgehen kann. Da IBM bereits in anderen Bereichen des Unternehmens eingesetzt wurde, entschieden wir uns hier ebenfalls für die Plattform.“

Nach ersten Gesprächen empfahl IBM seinen Business Partner GLiNTECH für die Bereitstellung eines Unternehmensportals und einer damit verbundenen Content-Management-Lösung, die eine gemeinsame Infrastruktur nutzt und einen rollenbasierten zentralen Zugang für Inhalte und Web-Services bereitstellt.

Vishy Narayanan sagt: „Wir wussten, dass die Größenordnung des Projekts beispiellos war. Deshalb brauchten wir einen Partner, der schnell einsatzbereit war und uns bei der Einführung in mehr als 24 Ländern in fast 20 verschiedenen Sprachen unterstützen konnte.“ GLiNTECH half uns bei der Konfiguration und Integration der IBM Lösung in verschiedene Back-End-Systeme und bei der Entwicklung von Inhaltsstrukturen, Websites, Portlets und einer serviceorientierten Architektur (SOA).

„Die Qualität unserer GLiNTECH-Ressourcen war ausgezeichnet. GLiNTECH bot die perfekte Mischung aus Fachwissen und starken Beziehungen zu den technischen Fachleuten in den IBM Labs, die für uns zu einer unschätzbaren Ressource wurden, als wir uns in neues Terrain vorwagten“, fügt Vishy Narayanan hinzu.

Das Deployment begann damit, dass der internationale Standort von Cochlear als Pilot eingesetzt wurde. Laut Vishy Narayanan gab dieser Ansatz seinem Team die Möglichkeit, die gewonnen Erkenntnisse zu nutzen, um den Einführungsprozess für die anderen Länderstandorte zu optimieren. In der zweiten Phase konnten dann fast 20 Länderstandorte in weniger als einem Jahr migriert werden, was nach Ansicht des Unternehmens ein ausgezeichnetes Ergebnis war.

Schulungen sind bei der Verwaltung eines so großen Projekts entscheidend. Deshalb wurden nicht nur Sessions zur Einarbeitung in die neue Plattform angeboten, sondern Narayanan und sein Team veranstalteten auch wöchentliche Foren, um Tipps auszutauschen und sicherzustellen, dass alle Stakeholder weltweit wissen, wie sie die neuen Funktionen optimal nutzen können.