In mehreren Langzeitpflegeeinrichtungen sind die Labordienste oft von Ineffizienzen durchdrungen. Laboraufträge werden häufig handgeschrieben, gefaxt oder per E-Mail versendet. Patientendaten werden manuell in elektronische Gesundheitsakten (EHRs) eingegeben, was zu doppelten Eingaben, Fehlern und langsamen Workflows führt. All dies bedeutet, dass die Bearbeitung entscheidender Laborergebnisse länger dauert und sich die Verwaltungsaufgaben auf die bereits überlasteten Pflegeteams häufen. Diese Probleme gefährden die Qualität der Pflege und die Einhaltung von Vorschriften und treiben gleichzeitig die Betriebskosten in die Höhe.

Clariti Diagnostics Laboratories wurde gegründet, um diese Herausforderungen zu lösen. Dieses nach Clinical Laboratory Improvement also (CLIA) zertifizierte klinische Labor in Columbus im US-Bundesstaat Ohio ist für Pflegeheime, Einrichtungen für betreutes Wohnen und andere Anbieter von Langzeitpflegen im ganzen Land zuständig. Zusätzlich zu den mobilen Phlebotomie-Services bietet Clariti ein umfassendes Spektrum an diagnostischen Services an, darunter Chemie, Hämatologie, Mikrobiologie, molekulare Polymerasekettenreaktion (PCR) und Pharmakogenomik.

Clariti sah die Chance, die Labordienstleistungen zu modernisieren und papierbasierte Prozesse, starre Zeitpläne und verpasste Abrechnungsmöglichkeiten zu eliminieren. Um die Ineffizienzen von Langzeitpflegeeinrichtungen zu beseitigen, haben sie sich bemüht, eine Lösung zu entwickeln, die häufige Probleme beseitigen und die Diagnostik für Anbieter und Patienten gleichermaßen verändern würde. Das Unternehmen verfolgte ein doppeltes Ziel: die Beseitigung operativer Hürden für die Kunden und die Stärkung der eigenen Fähigkeit, präzise und zeitnahe Labordienstleistungen im großen Maßstab zu erbringen.

