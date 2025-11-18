Clariti Diagnostics und CTI Global steigern die Effizienz und senken die Kosten mit den KI-Lösungen von IBM watsonx
In mehreren Langzeitpflegeeinrichtungen sind die Labordienste oft von Ineffizienzen durchdrungen. Laboraufträge werden häufig handgeschrieben, gefaxt oder per E-Mail versendet. Patientendaten werden manuell in elektronische Gesundheitsakten (EHRs) eingegeben, was zu doppelten Eingaben, Fehlern und langsamen Workflows führt. All dies bedeutet, dass die Bearbeitung entscheidender Laborergebnisse länger dauert und sich die Verwaltungsaufgaben auf die bereits überlasteten Pflegeteams häufen. Diese Probleme gefährden die Qualität der Pflege und die Einhaltung von Vorschriften und treiben gleichzeitig die Betriebskosten in die Höhe.
Clariti Diagnostics Laboratories wurde gegründet, um diese Herausforderungen zu lösen. Dieses nach Clinical Laboratory Improvement also (CLIA) zertifizierte klinische Labor in Columbus im US-Bundesstaat Ohio ist für Pflegeheime, Einrichtungen für betreutes Wohnen und andere Anbieter von Langzeitpflegen im ganzen Land zuständig. Zusätzlich zu den mobilen Phlebotomie-Services bietet Clariti ein umfassendes Spektrum an diagnostischen Services an, darunter Chemie, Hämatologie, Mikrobiologie, molekulare Polymerasekettenreaktion (PCR) und Pharmakogenomik.
Clariti sah die Chance, die Labordienstleistungen zu modernisieren und papierbasierte Prozesse, starre Zeitpläne und verpasste Abrechnungsmöglichkeiten zu eliminieren. Um die Ineffizienzen von Langzeitpflegeeinrichtungen zu beseitigen, haben sie sich bemüht, eine Lösung zu entwickeln, die häufige Probleme beseitigen und die Diagnostik für Anbieter und Patienten gleichermaßen verändern würde. Das Unternehmen verfolgte ein doppeltes Ziel: die Beseitigung operativer Hürden für die Kunden und die Stärkung der eigenen Fähigkeit, präzise und zeitnahe Labordienstleistungen im großen Maßstab zu erbringen.
Um Laborabläufe zu modernisieren, hat Clariti eine Partnerschaft mit CTI Global geschlossen, um LifeHealth bereitzustellen, einen virtuellen medizinischen Assistenten, der mit dem IBM watsonx -Portfolio entwickelt wurde.
LifeHealth lässt sich direkt in EHR-Systeme integrieren und automatisiert Laboranforderungen, Phlebotomie-Disposition, Abrechnung und Ergebnisberichterstattung. IBM watsonx.ai AI Studio ermöglicht skalierbare KI-Entwicklung, und die IBM Watsonx Orchestrate®-Automatisierungslösung vereint all das. Watsonx Orchestrate fungiert als Bindeglied der LifeHealth-Plattform und koordiniert KI-Agenten, Laborsysteme und Mitarbeiter-Workflows. Durch die Automatisierung mehrstufiger Aufgaben wie das Routing von Anforderungen, die Verfolgung von Proben und Rechnungsaktualisierungen macht die Lösung manuelle Übergaben überflüssig und ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss im gesamten Versorgungskontinuum.
Zusammen haben diese Funktionen die manuellen Workflows von Clariti in ein vollständig digitales, papierloses System umgewandelt, das den Verwaltungsaufwand verringert und korrekte Laborinteraktionen in Echtzeit in Langzeitpflegeeinrichtungen ermöglicht.
„Mit IBM watsonx® Power LifeHealth haben wir eine Plattform geschaffen, die nicht nur Labor-Workflows automatisiert, sondern Clariti auch intelligent mit den EHR-Systemen ihrer Kunden verbindet und so die Kontinuität der Gesundheitsinformationen und der Pflegekoordination in verschiedenen Langzeitpflege-Einrichtungen rationalisiert“, so Michelle Barry, PhD, CEO von CTI Global.
Mit der Implementierung von LifeHealth hat sich Clariti zu einem führenden Unternehmen bei der Bereitstellung intelligenterer und schnellerer Labordienste für die Langzeitpflege-Einrichtungen in Ohio entwickelt. Durch die Digitalisierung und Automatisierung von Workflows mit KI-fähigen Lösungen konnte Clariti den Zeitaufwand für die Pflege von Laborpapieren um 60 % und die Zahl der falschen Kennzeichnungen und Neuzeichnungen von Proben um 50 % reduzieren. Diese Verbesserungen haben zu schnelleren Durchlaufzeiten – oft noch am selben Tag – geführt, was die Patientenversorgung erheblich verbessert und klinische Fehler reduziert hat.
„Die Integration mit CTI Global LifeHealth und den KI-Technologien von IBM war ein echter Game-Changer“, sagte Joseph Landau, CEO von Clariti Diagnostics. „Das Einbetten von LifeHealth hat nicht nur unsere Labortestprozesse rationalisiert, sondern auch den Umfang, die Genauigkeit und die Geschwindigkeit unserer Dienstleistungen erweitert.“
Heute ist das Unternehmen in der Lage, qualitativ hochwertige Diagnosen in großem Maßstab bereitzustellen, etwas, das vor der Implementierung der neuen Technologie nicht durchführbar war. Diese Zusammenarbeit mit CTI Global positioniert Clariti an die Spitze der Innovation im Bereich der Langzeitpflegediagnostik und nutzt IBM als vertrauenswürdigen Technologiepartner, um zukünftige Fortschritte voranzutreiben.
Clariti Diagnostics Laboratories ist ein CLIA-zertifiziertes klinisches Labor, das 2019 in Columbus, Ohio, gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Betreuung von Pflegeheimen, Einrichtungen für betreutes Wohnen und anderen Anbietern von Langzeitpflege im gesamten Bundesstaat Ohio spezialisiert. Clariti bietet eine breite Palette an diagnostischen Services an, darunter Chemie, Hämatologie, Mikrobiologie, molekulare PCR, Pharmakogenomik und mobile Phlebotomie. Ihre maßgeschneiderten Workflows zielen darauf ab, Laborprozesse zu rationalisieren und die Patientenversorgung zu verbessern.
CTI Global, ein IBM Silver Business Partner, ist eine 2019 gegründete öffentlich-private Partnerschaft und ein soziales Unternehmen mit Hauptsitz in Uganda. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, dem ländlichen Afrika südlich der Sahara eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, und zwar durch Technologie und Best Practices in Bereichen wie Landwirtschaft, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und elektronisches Banking. Das digitale Gesundheitsökosystem LifeHealth nutzt KI-gestützte Plattformen, um Kunden auf der ganzen Welt ganzheitliche Lösungen anzubieten.
