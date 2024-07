Stadt und Bezirk Honolulu

Die 1907 gegründete Stadt und der Bezirk Honolulu (City and County of Honolulu) sind eine konsolidierte Stadt- und Bezirksverwaltung im US-Bundesstaat Hawaii. Die Organisation ist für mehr als 950.000 Bürger zuständig, die in der Stadt Honolulu, dem Rest der Insel O'ahu und mehreren vorgelagerten Inseln leben. Die Stadt und der Bezirk Honolulu umfassen 26 Behörden und beschäftigen 8.000 Mitarbeiter.

Über Sirius

Der 1980 gegründete IBM Business Partner Sirius (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, ist einer der größten IT-Lösungsintegratoren in den USA. Die zertifizierten Experten des Unternehmens installieren, konfigurieren und unterstützen Lösungen, die auf Produkten der weltweit führenden Technologiemarken aufbauen. Mit Vertriebsstandorten in den gesamten USA beschäftigt Sirius über 2.700 Mitarbeiter und betreut mehr als 5.000 Organisationen, von kleinen Betrieben bis hin zu Großunternehmen.