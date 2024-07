Chatmantics hat sich für IBM Voice Agent with Watson als Hauptplattform für seine virtuelle Assistentenlösung entschieden. Die Lösung lässt sich direkt in die bestehenden Contact-Center-Systeme der Kunden integrieren. Sie nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um eingehende Kundenanfragen zu verstehen und mit ihnen per Sprache oder SMS zu kommunizieren.

Keith Scales erläutert das wie folgt: „Wir haben uns eine Reihe von Lösungen verschiedener Anbieter angesehen, aber die meisten Produkte konzentrierten sich nur auf ein Medium – zum Beispiel soziale Medien – anstatt eine ganzheitliche Lösung für alle Kanäle zu bieten. IBM bildete die Ausnahme, denn Voice Agent with Watson umfasste das gesamte Paket. Die Dokumentation und der Support waren ebenfalls sehr gut, sodass wir genau sehen konnten, wie wir das, was wir für unsere Plattform und unsere Kunden benötigten, aufbauen müssen.“

Er fügt hinzu: „Wir wollten in der Lage sein, neue Kunden schnell einzuführen und nahtlos zu skalieren. Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der die IBM Cloud uns die Bereitstellung und den Einsatz neuer virtueller Assistenten ermöglicht, war ein weiterer wichtiger Vorteil.“

IBM hat das Team von Chatmantics während der Entwicklung der Lösung kontinuierlich unterstützt und möchte dem Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum helfen. In der Anfangsphase des Projekts arbeitete ein IBM KI-Spezialist eng mit den Entwicklern und Data Scientists von Chatmantics zusammen, um die Roadmap zu besprechen und das Team dahingehend zu beraten, wie es das Beste aus den IBM Watson-Lösungen herausholen kann.

Keith Scales kommentiert dazu: „Es ist großartig zu wissen, dass wir immer einen Ansprechpartner haben, wenn Fragen auftreten oder etwas nicht nach Plan läuft. Es fühlt sich fast wie ein Concierge-Service an. Wir wissen, dass IBM sich wirklich für den Erfolg unseres Unternehmens einsetzt, was bei einem Cloudanbieter selten ist. Die Markteinführungszeit war dementsprechend beeindruckend. Wir haben unsere Plattform in nur drei Monaten entwickelt. Ohne die Unterstützung von IBM hätte das Ganze eineinhalb Jahre gedauert.“

Wenn sich Unternehmen an Chatmantics wenden, besteht die erste Aufgabe darin, die größten Herausforderungen im Contact-Center des Unternehmens zu identifizieren. Meistens besteht das Problem darin, dass das Unternehmen zu viele eingehende Anrufe erhält und der Betrieb schnell nach oben skaliert werden muss, während das Team gleichzeitig schlank bleiben muss. Chatmantics arbeitet dann mit dem Unternehmen zusammen, um zu bestimmen, welche Arten von Gesprächen automatisch von einem virtuellen Assistenten geführt werden können und wann ein Kunde an einen Servicemitarbeiter weitergeleitet werden sollte.

Keith Scales erklärt: „Wenn wir die Workflows im Contact-Center unserer Kunden verstehen, können wir Assistenten entwickeln, die genau auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir fragen unsere Kunden zum Beispiel, was sie über ihre eingehenden Anrufer wissen müssen. Anhand dessen können wir unsere Assistenten so gestalten, dass sie diese spezifischen Daten erfassen, bevor der Anrufer mit einem Servicemitarbeiter spricht. Sobald wir den Workflow schematisch dargestellt haben, können wir unseren Kunden die Plattform sehr schnell zur Verfügung stellen – innerhalb von 48 bis 72 Stunden.“

Nach den ersten Aufträgen und Erfahrungen mit Kunden hat Chatmantics nun drei Anwendungen auf der Grundlage von IBM Voice Agent with Watson in der IBM Cloud entwickelt, die Unternehmen helfen sollen, die Effizienz bestimmter Prozesse in ihren Contact-Centern zu maximieren.

Der Chatmantics Scheduler ist ein virtueller Assistent, der einen Benutzer kontaktiert, um ihn nach einem günstigen Zeitpunkt für einen Rückruf zu fragen. Er nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Antwort zu verstehen, und veranlasst automatisch den Rückruf zum vereinbarten Zeitpunkt. Der ansprechende Tonfall und die Interaktivität des virtuellen Assistenten tragen dazu bei, dass die Kunden dem Prozess positiv gegenüberstehen, wodurch die Konversionsraten steigen.

Der Chatmantics Qualifier sammelt erste Informationen, die es Contact-Centern ermöglichen, Anrufer nach der Art der gewünschten Serviceleistung zu kategorisieren. Wenn sich ein Anrufer beispielsweise nach einer Kfz-Versicherung erkundigt, kann der Qualifier ihn fragen, wie viele Autos er besitzt, ob er eine Garage hat und ob er in letzter Zeit Schäden geltend gemacht hat. Anhand der Antworten auf diese Fragen kann der Assistent den Nutzer dann an den am besten geeigneten Servicemitarbeiter weiterleiten. Diese Anwendung ist besonders nützlich für kleine Contact-Center: Durch die Automatisierung dieser grundlegenden Fragen kann ein größeres Anrufvolumen bearbeitet werden, ohne dass zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden müssen.

Chatmantics Assist hilft Unternehmen, mit ihren bestehenden Kunden zu kommunizieren. Die Anwendung nimmt Informationen wie die Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ eines Unternehmens auf und speichert die Informationen in einer Datenbank wie IBM Cloudant oder IBM DB2on Cloud. Durch die Abfrage dieser Datenbank ist Assist in der Lage, einfache Fragen von Kunden zu beantworten und so Zeit zu sparen, die diese zuvor damit verbracht hätten, in der Warteschleife zu warten, bis ein Mitarbeiter zur Verfügung steht.