Centripetal Networks Inc.

Heutzutage kann kein Unternehmen ohne robuste Cybersicherheit arbeiten. Zwar setzen Unternehmen Ressourcen ein, um auf mögliche Cyberbedrohungen zu reagieren, aber ihre Cyberteams sind überlastet, weil sie wertvolle Zeit damit verbringen, Sicherheitsbedrohungen zu untersuchen, die bereits vorüber sind, anstatt sich auf die Echtzeitprävention von Bedrohungen zu konzentrieren. Trotz ihrer Bemühungen ist es enorm schwierig, Bedrohungsdaten in einem Live-Netzwerk zu sammeln, zu verarbeiten und zu operationalisieren.

„Riesige Informationsbibliotheken mit dem einzigen Zweck, Berichte für andere zu erstellen, sind vielleicht für strategische Entscheidungsträger nützlich, um die Bedrohungen in ihrer Branche zu verstehen, aber nicht unbedingt die beste taktische Lösung“, erklärt Jess Parnell, Vice President of Security Operations bei Centripetal. „Die Erstellung von Informationen ist sehr nützlich. Aber diese Informationen dann nicht aktiv und rechtzeitig für die Verteidigung des Netzwerks zu nutzen, war in der Vergangenheit ein schwerer Fehler.“

Mit der Weiterentwicklung von Cyberbedrohungen hat sich auch der Bereich der Bedrohungsdaten weiterentwickelt. Heute stehen mehr als genug Informationen zur Verfügung, um fast jeden Cyberangriff zu erkennen und zu stoppen. Aber bis vor Kurzem gab es keine effektive Methode, um all diese Informationen zu nutzen und sie automatisch anzuwenden, um Bedrohungen in Echtzeit zu verhindern.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Centripetal sein proprietäres RuleGATE Threat Intelligence Gateway entwickelt. Damit werden Bedrohungsdaten automatisch auf einer Zero-Trust-Basis operationalisiert. Centripetal stoppt Cyberangriffe in beide Richtungen, bevor sie in das Netzwerk eindringen oder Daten aus dem Netzwerk exfiltrieren können. Das Unternehmen hat diese Filter-Engine so entwickelt, dass sie Milliarden von Bedrohungsindikatoren aufnehmen, dynamische Regeln darauf anwenden und entsprechend reagieren kann – und zwar in Echtzeit. Durch die Nutzung aller verfügbaren Informationen und die Überprüfung jedes einzelnen Netzwerkpakets wird ein Höchstmaß an Zero-Trust-Sicherheit erreicht.

Centripetal erhält Bedrohungsdaten aus verschiedenen Quellen, aber sein Gateway benötigt eine zuverlässige, korrekte und häufig aktualisierte Quelle für Bedrohungsdaten, um Cyberbedrohungen erfolgreich abzuwehren. Als das Unternehmen seine Gateway-Technologie ausbaute und weiterentwickelte, um ein Serviceangebot für Kunden zu schaffen, suchte es nach neuen Quellen für Cyberbedrohungsdaten.

„Wir produzieren eigentlich keine Bedrohungsdaten“, sagt Parnell. „Wir nennen es Benzin für unsere Engine, also unseren Motor: das RuleGATE. Es benötigt Informationen und Erkenntnisse, um bösartige Aktivitäten innerhalb des Netzwerks zu erkennen und es proaktiv zu schützen.“

Im Jahr 2018 lernten sich Centripetal und ein Team von IBM Security X-Force durch einen gemeinsamen Kunden kennen. Centripetal testete die IBM Security X-Force Exchange Commercial API Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung und beschloss, sie zu nutzen, allerdings in einem weit höheren Umfang als jeder andere Kunde. Oft haben IBM Security X-Force-Kunden den Service in einem oder mehreren Paketen von 10.000 Datensätzen pro Monat abonniert. In diesem Fall jedoch wollte Centripetal die Datensätze sofort nach Verfügbarkeit abrufen, was 17 Millionen Datensätze monatlich bedeutete. Das IBM Team konnte eine Lösung anbieten, die den Anforderungen von Centripetal gerecht wurde.