Central Nacional Unimed

Der neue Ansatz von CNU bei der Bearbeitung von Arztrechnungen hat die Produktivität der Analysten deutlich gesteigert und ihnen eine wesentlich flexiblere Arbeitsweise ermöglicht.



„Die Abkehr vom Papier hat die Arbeitsweise der Mitarbeiter völlig verändert“, erklärt Felipe Garcia Rios. „Unsere Analysten müssen nicht mehr in Kartons und Aktenschränken nach den benötigten Informationen suchen. Sie müssen lediglich eine einfache Suche durchführen und die relevanten Inhalte werden auf ihrem Computerbildschirm angezeigt. Und da mehrere Personen gleichzeitig auf dieselben Dokumente zugreifen können, müssen sie nicht auf bestimmte Datensätze warten, so dass die Analysten sofort mit der Arbeit beginnen können.“



Er fährt fort: „Durch den leichteren Zugang zu Inhalten und automatisierte Prozesse können unsere Analysten ihr Arbeitspensum viel effektiver bewältigen und ein viel höheres Arbeitsvolumen als zuvor bewältigen.“



Die Effizienzgewinne haben sich in kürzeren Durchlaufzeiten und beeindruckenden Kosteneinsparungen niedergeschlagen, wie Paulo Januzzi, Director of Healthcare and Exchange, erklärt: „Seit der Einführung von IBM Enterprise Content Management-Lösungen haben wir die Zeit für die Analyse von Arztrechnungen um 35 Prozent reduziert und die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Rechnungen um 10 Prozent verkürzt. Das Ergebnis ist, dass die Analysten rechtzeitig Entscheidungen über die Bezahlung von Rechnungen treffen können und CNU die Kosten für die Gesundheitsdienstleister schneller erstatten kann, was uns hilft, positive Beziehungen zu diesen Partnern zu pflegen.



„Darüber hinaus konnten wir durch die Minimierung unseres Papierverbrauchs und andere Prozessverbesserungen die Verwaltungskosten um 90 Prozent senken. Dies hat unserem Geschäftsergebnis einen enormen Schub verliehen.

Die Einführung elektronischer Inhalte und Arbeitsabläufe hat es CNU ermöglicht, Wachstumsbarrieren zu überwinden und den Betrieb zu erweitern, um das steigende Geschäftsvolumen zu bewältigen, ohne die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen.

Felipe Garcia Rios bemerkt: „Wir haben die Bearbeitung von Arztrechnungen mit IBM Enterprise Content Management-Lösungen auf die nächste Stufe gehoben. Die Teams arbeiten schneller und genauer, und wir konnten ein viel höheres Arbeitsaufkommen bewältigen, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Wir verfügen nun über die solide Grundlage, die wir brauchen, um unser Geschäft weiter auszubauen und unseren Partnern und Kunden, die sich auf uns verlassen, um einen kostengünstigen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erhalten, einen gleichbleibend hervorragenden Service zu bieten.“