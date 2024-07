Infolge der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach papierbasierten Produkten sprunghaft angestiegen.Celulose Nipo-Brasileira SA (CENIBRA) stand unter dem Druck, die anspruchsvollen Zeitpläne und Mengen einzuhalten, und arbeitete mit IBM® Consulting zusammen, um seine Produktions- und Logistikprozesse zu transformieren.CENIBRA entschied sich für SAP S/4HANA®-Lösungen der nächsten Generation, die auf SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)bereitgestellt werden und auf stabilen IBM® Power E950-Servern mit IBM® FlashSystem 5030-Speicher laufen. Dadurch gelang es CENIBRA, sich von der globalen Konkurrenz abzuheben. Nach Ansicht von Branchenanalytikern wird die enorme weltweite Nachfrage nach papierbasierten Produkten weiter anhalten, wobei der Markt zwischen 2021 und 2025 voraussichtlich einen Zuwachs von 1,32 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). CENIBRA beliefert diese aufstrebende Branche mit wichtigen Zellstoff- und Zelluloserohstoffen. Diese stammen von Eukalyptusbäumen, die auf einer Fläche von mehr als 254.000 Hektar in 54 Gemeinden im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais angebaut werden. CENIBRA exportiert jedes Jahr rund 1,2 Millionen Tonnen Zellulose und erzielt damit Einnahmen von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Da Kunden aus aller Welt strenge Lieferfristen vorgeben, besteht eine der größten Herausforderungen darin, die optimale Zusammenstellung der Transporte zu bestimmen, die auf komplexen Wechselwirkungen zwischen Ernte, Herstellung, Logistik, Kraftstoffkosten und Timing beruht. Darüber hinaus engagiert sich CENIBRA stark für die Bekämpfung des Klimawandels und verfügt über ein engagiertes Nachhaltigkeitsprogramm, das von der Unternehmensleitung unterstützt wird. Die Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt steht im Mittelpunkt der Bemühungen des Unternehmens um betriebliche Effizienz. CENIBRA veröffentlicht regelmäßig Daten rund um Energie, Wasser, Kohlenstoff, Schwefel und Wiederverwendung. Früher verließ sich CENIBRA zur Unterstützung seines Fertigungsgeschäfts auf SAP ERP, während seine Tochtergesellschaft CENIBRA Logistics für die Transportverwaltung ein Tool eines anderen Anbieters nutzte. Anamaria Oliveira, IT Information Systems und SAP Coordinator bei CENIBRA, erklärt: „Da wir Daten nicht einfach zwischen unseren beiden Systemen austauschen konnten, war es äußerst schwierig, Logistikkosten und Lieferzeiten genau zu berechnen. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir unsere Prozesse verbessern können, um wettbewerbsfähige Angebote zu erstellen, die Logistik zu optimieren und pünktlich zu liefern.“ Aufgrund seiner langjährigen erfolgreichen Arbeit mit SAP ERP entschied sich CENIBRA, beide Unternehmen auf SAP S/4HANA umzustellen, um nahezu in Echtzeit Daten für eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu erhalten. Miguel Antunes, IT und Infrastructure Coordinator bei CENIBRA, merkt an: „Unsere bestehende On-Premises-IT-Infrastruktur näherte sich dem Ende ihres Lebenszyklus, und das Betriebssystem wurde von SAP nicht mehr unterstützt. Um integrierte Prozesse auf SAP S/4HANA aufzubauen, suchten wir zunächst nach einer leistungsfähigen, stabilen Serverplattform, die uns das entsprechende Maß an Kapazität und Flexibilität bietet, um mit unserem schnell wachsenden Unternehmen mitzuwachsen.“

Gestaltung von integrierten Workflows Nach einer detaillierten technischen Analyse potenzieller IT-Plattformen stellte CENIBRA fest, dass die Kombination aus IBM Power E950-Servern und dem IBM FlashSystem-Speicher die optimale Lösung für die SAP-S/4HANA-Anwendungen der nächsten Generation bot. „Wir haben festgestellt, dass IBM Power E950-Server eine bis zu 30 Prozent höhere Leistung bieten als vergleichbare x86-Lösungen“, erinnert sich Antunes. „Mithilfe der IBM Logical Partition [LPAR]-Technologie können wir die Ressourcen unserer IBM Power-Server aufteilen. So sorgen wir dafür, dass sie so funktionieren, als wären sie mehrere unabhängige Systeme, die auf maximale Effizienz abgestimmt sind. Deswegen benötigen wir nur zwei IBM Power E950-Server, um all unsere SAP S/4HANA-Workloads auszuführen. Das waren fünfmal weniger Server als bei der von uns in Betracht gezogenen x86-Lösung, was die Kosten für Softwarelizenzen erheblich reduziert.“ CENIBRA beauftragte ein Expertenteam von IBM Consulting mit der Implementierung der neuen IT-Infrastruktur, dem Aufbau integrierter Geschäftsprozesse und der Konfiguration von SAP S/4HANA zur Unterstützung der neuen Arbeitsweise. Oliveira kommentiert das wie folgt: „Wir haben eine öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage der besten SAP S/4HANA-Implementierungspartner durchgeführt, die von Gartner ermittelt wurden. Von allen in Frage kommenden Unternehmen hat IBM Consulting bei unseren Hauptkriterien mit Abstand am besten abgeschnitten.“ Antunes fügt hinzu: „IBM Consulting hatte eine bewährte Methodik für die Implementierung von Greenfield-SAP-Lösungen und brachte Erfahrung aus vielen erfolgreichen Implementierungen in unserer Branche mit. Es war von Anfang an klar, dass IBM in der Lage sein würde, unsere digitale Transformation effektiv zu steuern.“ In enger Zusammenarbeit mit dem IT-Team von CENIBRA überprüfte IBM Consulting die bestehenden Prozesse bei CENIBRA und CENIBRA Logistics und entwickelte digitale Workflows, um die betrieblichen Abläufe in beiden Unternehmen besser aufeinander abzustimmen. Zusammen mit dem lokalen IBM Business Partner PC Place hat IBM Consulting auch die IBM Power E950-Server bereitgestellt. Jeder Server hostet sechs virtuelle IBM PowerVM-Maschinen (VMs), auf denen das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications läuft – ein vollständig unterstützter Hardware- und Softwarestack, der enorm hohe Leistung und Zuverlässigkeit für SAP-Workloads bietet. Zwei VMs sind für die SAP S/4HANA-Hauptdatenbank des Unternehmens bestimmt, während die übrigen vier VMs die SAP S/4HANA-Anwendungen des Unternehmens unterstützen. Um die Verfügbarkeit seiner geschäftskritischen Systeme rund um die Uhr sicherzustellen, nutzt das Unternehmen die SUSE Linux Enterprise (SLE) High Availability Extension, um Daten zwischen seinen primären und sekundären Rechenzentrumsstandorten zu replizieren. Flávio Gandra, SAP-Spezialist bei CENIBRA, erklärt: „SLES for SAP Applications zeichnete sich durch seine hohe Interoperabilität mit IBM- und SAP-Lösungen aus, insbesondere durch die Optimierung des Betriebssystems für IBM Power-Hardware. Außerdem bieten SAP und SUSE integrierten technischen Support für ihre Software. Infolgedessen ist die Zeit zur Behebung von Problemen mit SAP S/4HANA auf SLES unserer Erfahrung nach kürzer als bei anderen Betriebssystemen.“ Oliveira kommentiert dazu: „Unser Deployment und die Migration fielen mit der COVID-19-Pandemie zusammen, was das Projekt noch komplexer machte. IBM Consulting nahm die Herausforderung an und sorgte dafür, dass wir alle erforderlichen Ressourcen hatten, um das Projekt auf Kurs zu halten. Vor allem dank der Bemühungen von IBM Consulting konnten wir SAP S/4HANA termingerecht und unter Einhaltung des Budgets in Betrieb nehmen.“

Bereit zur Skalierung Durch den Einsatz von SAP S/4HANA auf IBM Power-Lösungen erhält CENIBRA eine skalierbare, vollständig unterstützte Plattform, mit der es seinen Betrieb von Anfang bis Ende effizient verwalten kann. Heute verbessern die SAP S/4HANA-Lösungen die Fähigkeit des Unternehmens, großvolumige Lagerabläufe, Logistik und finanzielle Risiken zu verwalten – und ermöglichen es dem Unternehmen, sich bei steigendem Geschäftsvolumen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu sichern. „Einer der größten Vorteile, die wir seit der Umstellung auf SAP S/4HANA festgestellt haben, sind differenzierte Daten zu Transportkosten“, sagt Antunes. „Es ist jetzt viel einfacher, Logistikkosten und Vorlaufzeiten zu modellieren. Dadurch können wir wettbewerbsfähige Angebote erstellen und gleichzeitig unsere Margen schützen. Wir erhalten auch aussagekräftige Informationen zu unseren Betriebskosten, wie z. B. die Kraftstoff- und Wartungskosten unserer Erntemaschinen, was uns hilft, Möglichkeiten zur weiteren Effizienzsteigerung zu finden.“ CENIBRA sorgt für Verbesserungen der Geschäftsprozesse in allen Bereichen, von der schnelleren Lohnabrechnung bis zum Monatsabschluss. Oliveira bestätigt: „Durch die In-Memory-Verarbeitung von SAP S/4HANA ist die Finanzberichterstellung bis zu 180-mal schneller.“ Dadurch können wir unseren Monatsabschluss immer pünktlich durchführen, was unseren Entscheidungsträgern rechtzeitig Einblick in unsere Finanzsituation gibt.“ Im Rahmen des Deployment von SAP S/4HANA hat CENIBRA das SAP-Fiori-Designsystem aktiviert, mit dem Mitarbeiter direkt über ein Smartphone oder Tablet auf die SAP-Lösung zugreifen können. Antunes kommentiert dazu: „Die Möglichkeit, aktuelle Informationen mit einem Tippen auf dem Bildschirm abzurufen, ist für unsere Lagerteams besonders wertvoll. Zuvor scannten die Mitarbeiter die Artikel im Lager mit speziellen Handheld-Geräten in die Anwendung eines Drittanbieters, die einige Stunden später in unsere SAP-ERP-Plattform repliziert wurde. Heute kann unser Team den Lagerbestand mit seinen Mobilgeräten direkt in SAP S/4HANA scannen. So erhalten wir einen Echtzeiteinblick in unsere Lagerbestände.“ Angesichts der Flut neuer Daten und Transaktionen durch SAP S/4HANA plante das CENIBRA-Team auch die Verbesserung der Geschäftskontinuität im Falle einer Katastrophe. Durch die Nutzung der Leistung von IBM Power-Servern und IBM FlashSystem-Speichern stellt CENIBRA sicher, dass die täglichen Datensicherungen innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster abgeschlossen werden können, wodurch das Risiko eines Datenverlusts erheblich reduziert wird. „Seit der Umstellung auf IBM Power E950-Server und IBM FlashSystem 5030-Speicher haben wir unsere täglichen Sicherungen von vier Stunden auf nur zwei Stunden reduziert. Das hilft uns, unsere wichtigen Geschäftsdaten zu schützen“, sagt Oliveira. Für die Zukunft sucht CENIBRA bereits nach neuen Möglichkeiten, seine SAP-Lösung zur Rationalisierung seiner Prozesse einzusetzen. So plant das Unternehmen beispielsweise den Einsatz von SAP S/4HANA und der Robotic Process Automation (RPA)-Technologie, um Daten aus PDF-Rechnungen automatisch zu extrahieren und zu buchen, wodurch sich potenziell jeden Monat viele Stunden manueller Arbeit einsparen lassen. Darüber hinaus legt die Umstellung auf SAP S/4HANA den Grundstein für die nächste Phase ihrer digitalen Transformationsinitiative, in der CENIBRA in die Cloud wechseln wird. In Zukunft wird das Unternehmen IBM Power Systems Virtual Server als Teil seiner Cloud-Strategie unter die Lupe nehmen. „Die Umstellung auf SAP S/4HANA auf IBM Power Systems mit SLES for SAP Applications mit Hilfe von IBM Consulting ist ein wichtiger Schritt, um unsere Ziele rund um die Cloud zu erreichen“, so Antunes. „Dank SAP und IBM kann CENIBRA die Anforderungen seiner Kunden in Bezug auf Kapazität und Liefertermine erfüllen und ist in einer starken Position, um eine ambitionierte globale Wachstumsstrategie zu verfolgen.“