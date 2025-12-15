Die Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG), einer der führenden Energieanbieter Brasiliens, stand vor der Herausforderung, ihrem umfangreichen und vielfältigen Kundenstamm von 9 Millionen Menschen eine umfassende und zugängliche Customer Experience zu bieten. Das Unternehmen fand Schwachstellen bei der Servicequalität über digitale und traditionelle Kanäle, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Gebieten, in denen die digitale Kompetenz und die Infrastruktur sich stark unterscheiden.

Um hohe Servicestandards und Inklusivität zu gewährleisten, führte CEMIG einen Wettbewerbsprozess durch, um den richtigen strategischen Partner zu finden. Das Ziel war es, ihr Kundenbindung zu transformieren, indem eine nahtlose, ansprechende und effiziente Digital Experience geschaffen wurde, das sich an die unterschiedlichen Vorlieben und Komfortniveaus ihrer Kunden anpassen konnte.