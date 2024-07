Durch die Zusammenarbeit mit IBM Services bei der Umstellung auf SAP S/4HANA hat Cementos Pacasmayo die Agilität und den operativen Einblick gewonnen, um einen soliden Rahmen für sein neues kundenorientiertes Geschäftsmodell zu schaffen.

So ist zum Beispiel die Kundenzufriedenheit durch einen zuverlässigen und pünktlichen Vertrieb von entscheidender Bedeutung für die neue Art der Geschäftstätigkeit von Cementos Pacasmayo. Beschleunigte Verkaufs- und Vertriebsprozesse auf der Grundlage von SAP S/4HANA sorgen dafür, dass die Käufer ihre Bestellungen pünktlich erhalten.

Luis Miguel Soto fährt fort: „Mit zufriedenen Käufern können wir einen umfangreichen Kundenstamm aufbauen, der es uns ermöglicht, Kauftrends im gesamten nordperuanischen Bausektor zu verfolgen.“

„Mit diesen Marktinformationen sind wir in der Lage, die künftige Nachfrage vorherzusagen und die Produktion entsprechend anzupassen. So können wir sicherstellen, dass wir die Branche mit den richtigen Produkten und Services versorgen, um das weitere Wachstum zu fördern und unsere Position als Marktführer zu festigen.“

Die SAP S/4HANA-Implementierung von Cementos Pacasmayo mit IBM Services sorgt nicht nur für eine Stärkung der Kundenbeziehungen, sondern bietet dem Unternehmen auch eine bessere Datensichtbarkeit.

Diese Fähigkeit führt zu Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und operativer Exzellenz mit neuen Erkenntnissen, die den strategischen Wandel bei der Erschließung neuer Märkte unterstützen werden.

Luis Miguel Soto erklärt: „Mit SAP S/4HANA, das von IBM Services bereitgestellt wird, planen wir, Einblicke in unser Lieferkettenmanagement zu gewinnen, damit wir wichtige Ersatzteile und Wartungsgeräte pünktlich an die Teams liefern können. Das hilft uns, Produktionsunterbrechungen zu vermeiden, die Kosten für die Bestellung überflüssiger Geräte zu eliminieren und unsere Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden einzuhalten.“

Darüber hinaus konnte Cementos Pacasmayo auch die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung von Finanzberichten und Analysen durch die Buchhaltungsabteilung erhöhen. Dadurch erhält die Geschäftsleitung zu jedem Zeitpunkt ein klares Bild von den Finanzen des Unternehmens und kann flexiblere Entscheidungen treffen, was in der derzeitigen Übergangsphase des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist.

Cementos Pacasmayo arbeitet derzeit mit IBM Services zusammen, um die Fertigungsprozesse auf SAP S/4HANA zu migrieren, was die Integration und Effizienz der Abläufe weiter steigern und die Datentransparenz verbessern wird.

Für die Zukunft plant das Unternehmen die Implementierung von SAP® Ariba®, um seine Einkaufs- und Beschaffungsprozesse zu optimieren.Cementos Pacasmayo prüft auch die Möglichkeiten zur Einführung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in verschiedenen Geschäftsbereichen und arbeitet mit IBM Services und der IBM Watson®-Plattform zusammen.

Luis Miguel Soto fasst zusammen: „SAP S/4HANA, das von IBM Services bereitgestellt wird, gibt uns bei Cementos Pacasmayo die Möglichkeit, den strategischen Weg einzuschlagen, den wir gehen wollen.“

„Wir freuen uns darauf, unsere SAP S/4HANA-Produktionssysteme in die IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure zu migrieren und mit IBM Services zusammenzuarbeiten, um unser Deployment zu erweitern und zu optimieren und so das Wachstum in der peruanischen Bauindustrie weiter voranzutreiben.“