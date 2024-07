Für die Kunden bedeuten die neuen Möglichkeiten von CDG Prévoyance mehr Komfort und einen schnelleren Service. Früher dauerte die Bearbeitung einer Rentenbescheinigung in der Regel ein paar Tage. Und in der Regel musste der Bürger eine CDG Prévoyance-Filiale aufsuchen, um die Bescheinigung zu erhalten. Jetzt erfolgt die Bearbeitung fast sofort und alles wird online abgewickelt.

Ein weiteres Beispiel ist die Verarbeitung von Selbstauskünften – die Überprüfung der Anmeldung beim Programm von CDG Prévoyance. Die Dateien mit Selbstauskünften sind umfangreich und komplex. Nach Erhalt der Datei muss CDG Prévoyance die Informationen filtern, verarbeiten und überprüfen. Das hat früher fünf Tage gedauert. Jetzt dauert es etwa eine Stunde.

„Sie können sich vorstellen, dass diese Änderungen für die Menschen sehr wichtig sind.“, erklärt Herr Ellaia. „Die Renten, die Entschädigungen – das ist für unsere Kunden sehr wertvoll. Und die von uns vorgenommenen Verbesserungen bedeuten, dass sie leichter loslegen können und schneller von den Leistungen profitieren.“

Während der COVID-19-Pandemie war die Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. „Die Mitarbeiter von CDG Prévoyance, unsere Kunden, unsere Bezieher, keiner von uns konnte irgendwohin gehen. Es gab keine Möglichkeit, in unsere Filialen zu gehen. Aber trotzdem hat die Offenheit unseres IS es unseren verschiedenen Stakeholdern ermöglicht, unsere Webplattform direkt zu nutzen, sei es unsere Websites oder unsere mobilen Anwendungen“, sagt Herr Ellaia.

Die Resilienz ist nicht nur den Marokkanern aufgefallen. CDG Prévoyance ist der erste Rentenversicherungsträger der Welt, der von der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) mit Sitz in Genf das Certificate of Recognition of Information and Communication Technologies erhalten hat.

Für Herrn Zakariya und Herrn Ellaia sind Auszeichnungen aber nicht das Ziel, sondern lediglich eine Erinnerung daran, weiterhin das zu tun, was ihre Kunden tun: in der Gegenwart zu arbeiten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. „Es spornt uns an, über unsere derzeitigen Grenzen hinauszugehen“, sagt Herr Ellaia. „Wir schauen uns KI an, wir schauen uns Robotic Process Automation an. Wir werden weitere Wege finden, mehr Technologie, um unseren Service und die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu verbessern.“

Laut Herrn Zakariya hebt CDG Prévoyance die Kundenorientierung jetzt auf eine neue Ebene. „Wir haben beschlossen, die Kunden nicht nur in den Mittelpunkt unseres Denkens zu stellen, sondern sie auch in die Konzeption unserer Lösungen einzubeziehen.“ So hat CDG Prévoyance beispielsweise einen kundenorientierten Hackathon, Prévoithon 2019, durchgeführt, bei dem 13 Lösungsprototypen auf der Grundlage der von den Kunden eingereichten Problempunkte entwickelt wurden, und die Kunden selbst haben vier Gewinner ausgewählt. CDG Prévoyance entwickelte die Gewinner-Prototypen weiter und nahm sie im Jahr 2020 in Betrieb. „Dieser Ansatz wird auf alle Customer-Experience-Prozesse ausgeweitet“, sagt Herr Zakariya. „Das Ziel ist es, die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, nicht unsere Vorstellung davon, was ihre Bedürfnisse sind.“