„Unsere Integration von Turbonomic und AppDynamics schafft ein geschlossenes Performance-Feedback-System, das vermeidbare Probleme automatisieren kann, so dass wir uns auf das Unvermeidbare konzentrieren können“, sagt Masey. „Wir sind begeistert von der ServiceNow-Turbonomic-Integration, die in kürzester Zeit zu mehr Agilität in der IT von Carhartt geführt hat - und zu einer noch besseren Erfahrung für unsere Kunden.“

In Zukunft spielt IBM Turbonomic im Zuge der Weiterentwicklung der Cloud-Strategie von Carhartt eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Anwendungsleistung für alle Workloads, und Carhartt möchte diese zusätzlichen IBM Turbonomic-Funktionen nutzen: