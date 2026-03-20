Careerforce Pro hat sich mit Netsmartz, einem IBM Silver Geschäftspartner, zusammengetan, um komplexe Herausforderungen in der Personalbeschaffung in eine skalierbare, kundenorientierte SaaS-Plattform zur Personalbeschaffung zu verwandeln. Netsmartz empfahl IBM® watsonx.KI® und IBM watsonx.governance® und arbeitete Seite an Seite mit Careerforce Pro, um eine KI-gestützte Einstellungslösung zu entwickeln, die auf Genauigkeit, Skalierbarkeit und verantwortungsvoller KI basiert.

Mithilfe von watsonx.ai entwickelten die Teams eine intelligente Rekrutierungsplattform die in der Lage ist, strukturierte und unstrukturierte Einstellungsdaten – einschließlich Stellenbeschreibungen und Lebensläufen – mit einem Kontextverständnis zu analysieren, das über die reine Stichwortübereinstimmung hinausgeht. Dies ermöglichte die automatisierte Erstellung von Stellenbeschreibungen, die Analyse von Lebensläufen, die Bewertung von Kandidaten und die Vorauswahl, wodurch der Einstellungsprozess von manuellen, zeitaufwändigen Verfahren auf einen effizienten, vollautomatisierten Workflow umgestellt wurde, der Tausende von Bewerbungen präzise verarbeiten kann.

Die Plattform führte außerdem IRIS ein, einen KI-Sprachassistenten, der die Interaktion mit Kandidaten in der Frühphase verbessert. Unterstützt von watsonx.ai führt IRIS natürliche Vorauswahlgespräche durch, bewertet Fähigkeiten und Eignung für die Position, erstellt Berichte zu den Kandidaten und koordiniert Interviews für die zweite Runde. Wie Jeff Dudum erklärt: „Was unsere Plattform wirklich auszeichnet, ist, dass wir Ihr ATS nicht ersetzen, sondern verbessern. Careerforce Pro wurde entwickelt, um Ihr bestehendes System zu ergänzen und Personalverantwortlichen die nötige Klarheit zu verschaffen, damit sie sich auf die richtigen Kandidaten konzentrieren können. Anstatt wertvolle Stunden mit der Durchsicht unqualifizierter Bewerber zu verbringen, erhält Ihr Team strukturierte, umsetzbare Erkenntnisse, die für Konsistenz, Transparenz und Disziplin im Auswahlprozess sorgen. IRIS wird zu einer Erweiterung Ihres Einstellungsteams – er führt strukturierte Interviews durch, erfasst und ordnet die Antworten der Kandidaten und liefert aussagekräftige Informationen, damit sich die Führungskräfte auf das Wesentliche konzentrieren können: die schnelle und sichere Gewinnung von Top-Kandidaten.

Um Transparenz und verantwortungsvolle KI-Governance zu gewährleisten, integrierte Careerforce Pro watsonx.governance, wodurch die Dokumentation von KI-Empfehlungen, eine Leistungsüberwachung und die Erkennung von Verzerrung oder Drift ermöglicht wurde. Durch die Zusammenarbeit mit Netsmartz und die Einführung der IBM watsonx®-Technologie hat sich Careerforce Pro zu einer vollautomatisierten, intelligenten und vertrauenswürdigen Personalbeschaffungsplattform entwickelt. „Dank KI konnten wir einen einst manuellen und uneinheitlichen Einstellungsprozess in einen skalierbaren, datengestützten Workflow umwandeln, der Schnelligkeit, Genauigkeit und eine bessere Abstimmung auf die Bewerber gewährleistet“, erklärt Jeff Dudum.