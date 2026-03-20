Wie ein Gastronom durch seine realen Personalprobleme zu einer skalierbaren Rekrutierungsplattform für jede Branche inspiriert wurde
Jeff Dudum, Gründer und Präsident von Careerforce Pro nutzte eigene Erfahrungen für die Entwicklung seiner Rekrutierungsplattform. Nach der Eröffnung von 63 Restaurants im ganzen Land und der Einstellung von mehr als 35.000 Mitarbeitern erkannte er, dass das Wachstum in wettbewerbsintensiven Branchen mit hoher Fluktuation von einem entscheidenden Faktor abhängt: die richtigen Kandidaten zu finden, bevor diese ein anderes Angebot annehmen. In schnelllebigen Umgebungen kann die Anzahl der Bewerber überwältigend, ihre Qualität uneinheitlich und traditionelle Auswahlverfahren langsam und ineffizient sein. Da Personalverantwortliche mit dem Tagesgeschäft beschäftigt sind, gehen wertvolle Kandidaten oft an Konkurrenten verloren, die schneller handeln. Jeff Dudum, der im Großraum San Francisco ansässig ist, hat diese realen Herausforderungen in Careerforce Pro umgesetzt, einer Rekrutierungsplattform, die darauf abzielt, die Zeit des Einstellungsprozesses zu verkürzen und sicherzustellen, dass Führungskräfte ihre Zeit mit Kandidaten verbringen, die wirklich zur Position und zur Unternehmenskultur passen. Durch die Integration von Struktur, Konsistenz und intelligenterer Technologie in den Einstellungsprozess verwandelt Careerforce Pro das Gerangel in der Personalbeschaffung, das nur auf Reaktion basiert, in eine disziplinierte, proaktive Strategie und verschafft Unternehmen mit hoher Fluktuation die erforderliche Schnelligkeit und Klarheit, um mit Zuversicht wachsen zu können.
Careerforce Pro hat sich mit Netsmartz, einem IBM Silver Geschäftspartner, zusammengetan, um komplexe Herausforderungen in der Personalbeschaffung in eine skalierbare, kundenorientierte SaaS-Plattform zur Personalbeschaffung zu verwandeln. Netsmartz empfahl IBM® watsonx.KI® und IBM watsonx.governance® und arbeitete Seite an Seite mit Careerforce Pro, um eine KI-gestützte Einstellungslösung zu entwickeln, die auf Genauigkeit, Skalierbarkeit und verantwortungsvoller KI basiert.
Mithilfe von watsonx.ai entwickelten die Teams eine intelligente Rekrutierungsplattform die in der Lage ist, strukturierte und unstrukturierte Einstellungsdaten – einschließlich Stellenbeschreibungen und Lebensläufen – mit einem Kontextverständnis zu analysieren, das über die reine Stichwortübereinstimmung hinausgeht. Dies ermöglichte die automatisierte Erstellung von Stellenbeschreibungen, die Analyse von Lebensläufen, die Bewertung von Kandidaten und die Vorauswahl, wodurch der Einstellungsprozess von manuellen, zeitaufwändigen Verfahren auf einen effizienten, vollautomatisierten Workflow umgestellt wurde, der Tausende von Bewerbungen präzise verarbeiten kann.
Die Plattform führte außerdem IRIS ein, einen KI-Sprachassistenten, der die Interaktion mit Kandidaten in der Frühphase verbessert. Unterstützt von watsonx.ai führt IRIS natürliche Vorauswahlgespräche durch, bewertet Fähigkeiten und Eignung für die Position, erstellt Berichte zu den Kandidaten und koordiniert Interviews für die zweite Runde. Wie Jeff Dudum erklärt: „Was unsere Plattform wirklich auszeichnet, ist, dass wir Ihr ATS nicht ersetzen, sondern verbessern. Careerforce Pro wurde entwickelt, um Ihr bestehendes System zu ergänzen und Personalverantwortlichen die nötige Klarheit zu verschaffen, damit sie sich auf die richtigen Kandidaten konzentrieren können. Anstatt wertvolle Stunden mit der Durchsicht unqualifizierter Bewerber zu verbringen, erhält Ihr Team strukturierte, umsetzbare Erkenntnisse, die für Konsistenz, Transparenz und Disziplin im Auswahlprozess sorgen. IRIS wird zu einer Erweiterung Ihres Einstellungsteams – er führt strukturierte Interviews durch, erfasst und ordnet die Antworten der Kandidaten und liefert aussagekräftige Informationen, damit sich die Führungskräfte auf das Wesentliche konzentrieren können: die schnelle und sichere Gewinnung von Top-Kandidaten.
Um Transparenz und verantwortungsvolle KI-Governance zu gewährleisten, integrierte Careerforce Pro watsonx.governance, wodurch die Dokumentation von KI-Empfehlungen, eine Leistungsüberwachung und die Erkennung von Verzerrung oder Drift ermöglicht wurde. Durch die Zusammenarbeit mit Netsmartz und die Einführung der IBM watsonx®-Technologie hat sich Careerforce Pro zu einer vollautomatisierten, intelligenten und vertrauenswürdigen Personalbeschaffungsplattform entwickelt. „Dank KI konnten wir einen einst manuellen und uneinheitlichen Einstellungsprozess in einen skalierbaren, datengestützten Workflow umwandeln, der Schnelligkeit, Genauigkeit und eine bessere Abstimmung auf die Bewerber gewährleistet“, erklärt Jeff Dudum.
Die KI-gestützte Personalbeschaffungsplattform von Careerforce Pro hat die Effizienz und Genauigkeit der Personalbeschaffung für ihre Kunden deutlich verbessert. Durch die Automatisierung von Vorauswahl, Lebenslaufanalyse und Kandidatenzuordnung mittels IBM watsonx haben Unternehmen die Einstellungsdauer um mehr als 85 % und die Zeit für die Lebenslaufprüfung um etwa 97 % reduziert, wodurch sich die Personalbeschaffungsteams auf eine intensivere Interaktion mit den Kandidaten konzentrieren können. Das kontextbezogene Verständnis der Fähigkeiten der Bewerber durch die Plattform – selbst für die komplexesten Positionen in der Branche – führte zu einer Verbesserung der Gesamtqualität bei der Stellenbesetzung und zur Reduzierung kostspieliger Fehlbesetzungen.
Parth Gargish, EVP of Business Growth bei Netsmartz, sagt über die Partnerschaft: „Unsere Zusammenarbeit mit Careerforce Pro zeigt, wie die Kombination ihrer Expertise im Bereich Personalbeschaffung mit der Leistung von IBM watsonx es uns ermöglicht hat, eine KI-gesteuerte Plattform zu entwickeln, die Personalbeschaffungsteams echte Geschwindigkeit und Genauigkeit bietet.“
Auch die Skalierbarkeit ist ein herausragender Vorteil, da sie es Arbeitgebern ermöglicht, starke Anstiege beim Bewerbungsumfang zu bewältigen, ohne dass dies zu Lasten von Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Konsistenz gehen würde. Frühe Anwender berichten von schnelleren Entscheidungsprozessen, mehr Transparenz im gesamten Einstellungsprozess und höherer Zufriedenheit sowohl bei den Personalverantwortlichen als auch bei den Bewerbern. Die Ergänzung durch watsonx.governance hilft Unternehmen, KI-gestützte Entscheidungen zu dokumentieren, Leistung zu überwachen und Verzerrungen in großem Maßstab zu mindern.
Und Jeff Dudum kommt zu dem Schluss: „Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, mit der gleichen Konstanz und Zuversicht einzustellen, die ich auch in meinen eigenen Unternehmen gefordert habe. Was wir geschaffen haben, beseitigt nicht die menschliche Interaktion, sondern schafft mehr Raum dafür.“ Durch Strukturierung und Effizienz in den Vorauswahlphasen gewinnen Personalverantwortliche wertvolle Zeit, um sich direkt mit den Kandidaten auseinanderzusetzen, die wirklich auf die Stelle passen. Die Kandidaten können wiederum Fragen in einer angenehmen Umgebung beantworten, in der ihre Persönlichkeiten, ihr Kommunikationsstil und ihre Stärken auf natürliche Weise zum Vorschein kommen. Das Ergebnis ist ein durchdachter und zielgerichteter Einstellungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Unternehmen die Talenten finden kann, die es verdient.
Careerforce Pro ist eine KI-gestützte Personalbeschaffungsplattform mit Sitz in der San Francisco Bay Area, Kalifornien, die darauf ausgelegt ist, die Einstellung von Mitarbeitern durch automatisierte Vorauswahl und sofortige Kandidatenbewertung rund um die Uhr zu beschleunigen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz bei der Personalbeschaffung für hochvolumige, geschäftskritische Positionen.
Netsmartz ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für digitales Engineering und IT-Dienstleistungen, das 1999 gegründet wurde und sich auf KI-gestützte Softwareentwicklung, Cloud-Services und Personalaufstockung spezialisiert hat. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 1.500 Fachleuten an mehr als 10 Standorten weltweit unterstützen sie Fortune-500-Unternehmen und Startups mit maßgeschneiderten, skalierbaren Technologielösungen.
IBM watsonx bietet erstklassige KI-Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Entscheidungsfindung zu verbessern und mit integrierter Governance verantwortungsvoll zu skalieren. Unternehmen können ihre Strategie bei der Personalbeschaffung mit transparenter, vertrauenswürdiger KI modernisieren, die die Effizienz messbar verbessert.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenumgebung und Konfiguration.