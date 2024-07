„Unser Campus ist groß“, bemerkt John McGuthry, Vice President und Chief Information Officer (CIO) der California State Polytechnic University, Pomona (Cal Poly Pomona). „Nicht nur von der Anzahl der Studierenden, sondern auch in physischer Fläche. Wir haben rund 1.400 Hektar und über 100 Gebäude. Wir haben Pferdeställe. Wir haben Bauernhöfe. Die Ausbreitung unserer Netzwerkinfrastruktur und des von uns verwalteten drahtlosen Raums ist enorm.“

Und die Verwaltung einer so großen Campus-Umgebung wurde zu einer Herausforderung für die IT-Sicherheitsressourcen der Uni. „Wir erhielten so viele Gerätewarnungen, dass es bald zu viel wurde“, erinnert sich McGuthry. „Die Menge an Informationen, die wir uns ansahen, nahm immer weiter zu. Wir brauchten einen besseren Weg.“

Neben der schieren Größe der Umgebung sah sich Cal Poly Pomona auch mit den verschiedenen Datensicherheitsstandards konfrontiert, die es erfüllen muss. McGuthry erklärt: „Wir haben Polizeikräfte, daher gibt es Compliance-Standards für Strafverfolgungsdaten. Wir haben ein Gesundheitszentrum, also kommt HIPAA ins Spiel. Es gibt ein Hotel, Restaurants, Einzelhandel – also PCI-Anforderungen. Außerdem haben wir Studentendaten, die wir sicher aufbewahren müssen.“

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wollte McGuthry eine zentralisierte Plattform für das Sicherheitsinformations- und Ereignis-Management (SIEM) einrichten, die komplexe Protokollierungsfunktionen bereitstellen kann. Und nach verschiedenen internen Gesprächen war er daran interessiert, die von IBM Security® QRadar® SIEM gebotenen Möglichkeiten zu erkunden, und leitete schnell ein erstes Gespräch mit einem IBM Security- Team ein.

„Nach einer ausführlichen Evaluierung von QRadar und einem Gespräch mit IBM rief ich unseren CISO an und sagte: ‚Lass uns das machen‘“, erinnert sich McGuthry. „Es fühlte sich einfach so an, als würde es am besten zu Cal Poly Pomona passen.“