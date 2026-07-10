Nutzung einheitlicher Observability- und Optimierungsfunktionen zur Unterstützung sicherer und ausfallsicherer IT-Dienste
Als IT-Systemhaus der Bundeswehr ist die BWI GmbH verantwortlich für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und geschäftskritischer IT-Dienstleistungen in Deutschland und im Ausland. Mit etwa 1,15 Millionen Assets, die auf mehreren tausend Servern verwaltet werden, und einer Belegschaft von über 8.000 Mitarbeitern betreibt BWI eine der komplexesten und strategisch wichtigsten lokalen IT-Umgebungen in Europa. Um weiterhin hohe Leistung und operative Einsatzbereitschaft sicherzustellen, insbesondere in IT-Service-Szenarien, entwickelt BWI seine IT-Abläufe kontinuierlich weiter, um die Widerstandsfähigkeit, Transparenz und langfristige Nachhaltigkeit zu stärken.
Mit der Erweiterung der Anwendungslandschaften und dem Wachstum der Infrastrukturumgebungen in Umfang und Komplexität erkannte BWI die Möglichkeit, die Transparenz hinsichtlich der IT-Ressourcennutzung und der Serviceleistung weiter zu verbessern. Im Kontext volatiler Hardwaremärkte und zeitaufwändiger Beschaffung wurden verbesserte Transparenz und datengestützte Kapazitätsplanung zunehmend wichtig, um den Wert der bestehenden Infrastruktur zu maximieren und gleichzeitig volle Kontrolle und Souveränität zu bewahren. Um diese strategische Ausrichtung zu unterstützen, hat BWI einen langfristigen Prozess zur Optimierung seines IT-Betriebs eingeleitet, dessen Schwerpunkte auf proaktivem Servicemanagement, intelligenter Automatisierung und fundierter Entscheidungsfindung liegen. Dabei arbeitet das Unternehmen mit einem Partner zusammen, der sowohl bewährte Technologien als auch fundiertes Fachwissen bereitstellen kann, das den Governance- und Sicherheitsanforderungen von BWI entspricht.
Um seine strategische Chance zu nutzen, ging BWI eine Partnerschaft mit IBM ein, um eine einheitliche, intelligente Grundlage für IT-Betrieb zu schaffen; der Schwerpunkt liegt darauf, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Teams komplexe, missionskritische Umgebungen beobachten, verwalten und optimieren. Ab 2022 setzte sich BWI zum Ziel, Beobachtbarkeit, Leistungserkenntnisse und operative Workflows in einer gemeinsamen Operationsintelligenzebene zu verbinden, die schnellere und besser informierte Entscheidungsfindung unter menschlicher Kontrolle unterstützt. Ziel war es nicht, zusätzliche Tools anzuhäufen, sondern Erkenntnisse, Maßnahmen und Governance in der bestehenden IT-Landschaft von BWI aufeinander abzustimmen.
BWI begann mit der Entwicklung und Implementierung einer eigenen, lokal installierten, einheitlichen Automatisierungsplattform, die auf die Anforderungen an Sicherheit, Souveränität und Skalierbarkeit zugeschnitten ist. Die Plattform kombiniert Echtzeit-Beobachtbarkeit, intelligente Ressourcenoptimierung und richtliniengetriebene Automatisierung, bei der Red Hat Ansible Automation Platform als zentrale Automatisierungsschicht dient. Ansible spielt eine Schlüsselrolle bei der Standardisierung von Workflows, ermöglicht eine wiederholbare Automatisierung und unterstützt den Übergang von der manuellen Administration hin zu besser durchdachten, resilienten Betriebsabläufen.
Anhand eines strukturierten Wertnachweises bestätigte BWI, wie IBM®, Instana Observability® und IBM Turbonomic® – die nun beide Teil der IBM Concert®-Plattform sind – innerhalb dieses einheitlichen Betriebsmodells zusammenwirken. Instana bietet automatische Einblicke in Anwendungen und Infrastruktur in Echtzeit, während Turbonomic auf diesen Erkenntnissen aufbaut und kontinuierliche, richtliniengestützte Empfehlungen gibt, um Kapazität und Platzierung an der Anwendungsnachfrage in Echtzeit abzustimmen. Zusammen bieten sie den Betriebsteams eine gemeinsame, kontextbezogene Sichtweise, die das Systemverhalten mit einem effektiven Ressourcenmanagement verknüpft.
Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es BWI, die Automatisierung kontrolliert und nachvollziehbar voranzutreiben. Bestehende AIOps- und Netcool Operations Insights (NOI)-Funktionen tragen zur proaktiven Erkennung und Analyse bei, während Automatisierungsmaßnahmen weiterhin durch klare Richtlinien, Genehmigungen, Prüftrails und sichere Rückrollmechanismen geregelt bleiben. Intelligente Assistenten, KI-basierte Funktionen, die Ermittlungen unterstützen und nächste Schritte empfehlen; unter menschlicher Aufsicht arbeiten und gewährleisten Erklärbarkeit, Rechenschaftspflicht und volle operative Souveränität.
IBM Expert Labs unterstützte Architekturdesign, Implementierung und operative Ermöglichung und half BWI, diese Fähigkeiten zuverlässig über große, vollständig lokale Umgebungen hinweg bereitzustellen und zu integrieren. Zusammen bilden die Funktionen von IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible und AIOps eine einheitliche Grundlage für operative Intelligenz und Automatisierung, die bereits heute operative Vorteile bietet und gleichzeitig einen zukunftssicheren Weg hin zu einer fortschrittlicheren, agentengestützten Automatisierung im Rahmen der langfristigen Roadmap von BWI ebnet.
Durch die Stärkung der Beobachtbarkeit seiner IT-Landschaft hat BWI die Art und Weise verbessert, wie es missionskritische Dienste für die Bundeswehr verwaltet und bereitstellt. Echtzeit-Transparenz über Anwendungen und Infrastrukturen hinweg verschafft den Betriebsteams ein klareres Verständnis des Systemverhaltens und der Abhängigkeiten, was schnellere und sicherere Antworten in komplexen, vollständig lokalen Umgebungen ermöglicht. Diese gemeinsame operative Sichtweise unterstützt konsistente Entscheidungen und stärkt die Stabilität des Dienstes unter anspruchsvollen Bedingungen.
Dank dieser verbesserten Transparenz hat BWI den Fokus von reaktiver Fehlersuche auf ein proaktiveres Servicemanagement verlagert. Potenzielle Probleme können nun früher in ihrem Lebenszyklus erkannt und angegangen werden, wodurch BWI jährlich etwa 30.000 tatsächliche und potenzielle IT-Serviceunterbrechungen vermeiden oder proaktiv bewältigen kann. Dieser Ansatz verbessert die Serviceverlässlichkeit für Endbenutzer und ermöglicht es den Betriebsteams, Probleme effizienter zu lösen und sich auf wertvollere Initiativen zu konzentrieren, die eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen.
Ein besserer Einblick in die Infrastrukturnutzung hat auch die Planungs- und Kapazitätsmanagementfähigkeiten von BWI gestärkt. In bestimmten Umgebungen hat BWI ein bis zu 35%iges Kapazitätspotenzial identifiziert, das freigesetzt und effektiver genutzt werden kann, wodurch das Unternehmen die Hardwarebeschaffung gegebenenfalls um bis zu 12 Monate verzögern kann. Zusammen haben diese Ergebnisse die operative Resilienz von BWI gestärkt und eine solide Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung geschaffen, wodurch das Unternehmen in die Lage gerät, die Automatisierung kontrolliert auszubauen, während menschliche Aufsicht, Rechenschaftspflicht und volle operative Souveränität erhalten bleibt
BWI ist eines der größten IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und bietet der Bundeswehr stabile, sichere und effiziente IT-Dienstleistungen. BWI wurde 2006 gegründet und hat sein Portfolio erheblich erweitert. Es umfasst nun auch Expertenberatung und die schnelle Entwicklung neuer IT-Lösungen. Mit über 8.000 Mitarbeitern setzt sich BWI dafür ein, die Digitalisierung der Bundeswehr voranzutreiben und deren Einsatzbereitschaft sicherzustellen.
IBM Concert vereint Observability, Optimierung und Resilienz in einer einheitlichen operativen Ansicht. Die Plattform verbindet Signale aus Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerken und hilft Ihren Teams dabei, zu erkennen, worauf es ankommt, und Maßnahmen in hybriden Betriebsumgebungen schneller zu koordinieren.
© Copyright IBM Corporation, Juni 2026.
IBM, das IBM Logo, Instana, Turbonomic, IBM Concert und Red Hat Platforms Vault sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Das vorliegende Dokument ist ab dem Datum der Erstveröffentlichung aktuell und kann jederzeit von IBM geändert werden. Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar, in denen IBM tätig ist.
Alle angeführten Beispiele illustrieren lediglich, wie einige Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben. Tatsächliche Leistung, Kosten, Einsparungen oder andere Ergebnisse in anderen Betriebsumgebungen können abweichen.