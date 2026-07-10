Um seine strategische Chance zu nutzen, ging BWI eine Partnerschaft mit IBM ein, um eine einheitliche, intelligente Grundlage für IT-Betrieb zu schaffen; der Schwerpunkt liegt darauf, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Teams komplexe, missionskritische Umgebungen beobachten, verwalten und optimieren. Ab 2022 setzte sich BWI zum Ziel, Beobachtbarkeit, Leistungserkenntnisse und operative Workflows in einer gemeinsamen Operationsintelligenzebene zu verbinden, die schnellere und besser informierte Entscheidungsfindung unter menschlicher Kontrolle unterstützt. Ziel war es nicht, zusätzliche Tools anzuhäufen, sondern Erkenntnisse, Maßnahmen und Governance in der bestehenden IT-Landschaft von BWI aufeinander abzustimmen.

BWI begann mit der Entwicklung und Implementierung einer eigenen, lokal installierten, einheitlichen Automatisierungsplattform, die auf die Anforderungen an Sicherheit, Souveränität und Skalierbarkeit zugeschnitten ist. Die Plattform kombiniert Echtzeit-Beobachtbarkeit, intelligente Ressourcenoptimierung und richtliniengetriebene Automatisierung, bei der Red Hat Ansible Automation Platform als zentrale Automatisierungsschicht dient. Ansible spielt eine Schlüsselrolle bei der Standardisierung von Workflows, ermöglicht eine wiederholbare Automatisierung und unterstützt den Übergang von der manuellen Administration hin zu besser durchdachten, resilienten Betriebsabläufen.

Anhand eines strukturierten Wertnachweises bestätigte BWI, wie IBM®, Instana Observability® und IBM Turbonomic® – die nun beide Teil der IBM Concert®-Plattform sind – innerhalb dieses einheitlichen Betriebsmodells zusammenwirken. Instana bietet automatische Einblicke in Anwendungen und Infrastruktur in Echtzeit, während Turbonomic auf diesen Erkenntnissen aufbaut und kontinuierliche, richtliniengestützte Empfehlungen gibt, um Kapazität und Platzierung an der Anwendungsnachfrage in Echtzeit abzustimmen. Zusammen bieten sie den Betriebsteams eine gemeinsame, kontextbezogene Sichtweise, die das Systemverhalten mit einem effektiven Ressourcenmanagement verknüpft.

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es BWI, die Automatisierung kontrolliert und nachvollziehbar voranzutreiben. Bestehende AIOps- und Netcool Operations Insights (NOI)-Funktionen tragen zur proaktiven Erkennung und Analyse bei, während Automatisierungsmaßnahmen weiterhin durch klare Richtlinien, Genehmigungen, Prüftrails und sichere Rückrollmechanismen geregelt bleiben. Intelligente Assistenten, KI-basierte Funktionen, die Ermittlungen unterstützen und nächste Schritte empfehlen; unter menschlicher Aufsicht arbeiten und gewährleisten Erklärbarkeit, Rechenschaftspflicht und volle operative Souveränität.

IBM Expert Labs unterstützte Architekturdesign, Implementierung und operative Ermöglichung und half BWI, diese Fähigkeiten zuverlässig über große, vollständig lokale Umgebungen hinweg bereitzustellen und zu integrieren. Zusammen bilden die Funktionen von IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible und AIOps eine einheitliche Grundlage für operative Intelligenz und Automatisierung, die bereits heute operative Vorteile bietet und gleichzeitig einen zukunftssicheren Weg hin zu einer fortschrittlicheren, agentengestützten Automatisierung im Rahmen der langfristigen Roadmap von BWI ebnet.