Zur Erreichung seiner Ziele arbeitet BuzzFeed mit seinem strategischen Partner Uncubed zusammen, um eine innovative Lösung auf der Grundlage von IBM Watson Candidate Assistant zu testen. Die Lösung, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und kognitiven Technologien basiert, führt mit den Bewerbern personalisierte Karrieregespräche und empfiehlt ihnen Stellen, die am besten zu ihnen passen.

„Uncubed ist eine videogestützte Community, in der Recruiter und Talente zusammenkommen“, erklärt Geiger. „Wir veröffentlichen nicht nur unsere Stellenangebote auf der Uncubed-Plattform, sondern arbeiten auch mit dem Uncubed-Team zusammen, um Videos zu erstellen, in denen potenzielle Bewerber alles lernen können – von den Anforderungen an den Lebenslauf bis hin zu den Voraussetzungen für bestimmte Rollen bei BuzzFeed. Wir empfinden die Partnerschaft als sehr produktiv und schätzen die Vielfalt des Bewerberpools, auf den wir dank Uncubed Zugriff haben.“

Er fährt fort: „Als Uncubed eine KI-basierte Lösung vorschlug, erkannten wir sofort das Potenzial, unsere Herangehensweise an das Talentmanagement zu transformieren. Uns gefiel die Idee, Daten zu nutzen, um eine Recruiting-Story zu erzählen, und wir waren zuversichtlich, dass IBM Watson Candidate Assistant das Erlebnis für Bewerber, die über die Uncubed-Community zu uns kommen, bereichern würde.“

In Zusammenarbeit mit BuzzFeed und IBM hat Uncubed IBM Watson Candidate Assistant darauf trainiert, mit den Fragen seiner Community zu interagieren. Heute können potenzielle Bewerber dem Chatbot Fragen zur Arbeit bei BuzzFeed stellen. Sie erhalten dann auf der Uncubed-Website in Echtzeit Antworten in Form von Text, Videos und Links zu offenen Stellen.

Chris Johnson, CEO und Mitbegründer von Uncubed, erklärt dazu: „Wir haben mehr als 40 unserer Partner für den IBM Watson Candidate Assistant-Pilottest in Betracht gezogen und uns schnell entschieden, dass BuzzFeed die ideale Wahl ist. BuzzFeed ist nicht nur ein dynamisches Unternehmen, sondern hat auch einen Ruf als Innovator. Außerdem wussten wir, dass unsere enge Zusammenarbeit mit dem Team uns helfen würde, die Idee schnell auf den Markt zu bringen.“

Er fügt hinzu: „Anstatt einer einfachen Chatbot-Interaktion, bei der man eine Frage eintippt und einen Text als Antwort erhält, wollten wir ein attraktiveres und dynamischeres Erlebnis bieten. Wenn ein Kunde eine Frage zu einem Thema stellt, das wir bereits in einem unserer Videos mit BuzzFeed behandelt haben, präsentiert IBM Watson Candidate Assistant diesen Inhalt direkt in der Chatsitzung. Und wenn die Lösung einen Kandidaten findet, der für eine offene Stelle in Frage kommt, wird dieser proaktiv dazu ermutigt, sich sofort zu bewerben.“