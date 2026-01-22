Broward County transformiert seine Prozesse mit der Maximo Application Suite und verbessert so die betriebliche Effizienz und die mobile Arbeitsausführung.
Broward County Water and Wastewater Services musste ihren Ansatz im Bereich Asset-Management modernisieren, um mit den steigenden betrieblichen Anforderungen und den sich weiterentwickelnden Technologiestandards Schritt zu halten. Ihre bestehende Infrastruktur war veraltet und näherte sich dem Ende ihrer Lebensdauer, was die Funktionalität einschränkte und Herausforderungen hinsichtlich Wartung und Skalierbarkeit mit sich brachte. Frühere Modernisierungsbemühungen waren mit Rückschlägen verbunden, was Ineffizienzen und Verzögerungen verursachte. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die sich in seine lokale Umgebung integrieren ließ und gleichzeitig erweiterte Funktionen wie mobile Arbeitsausführung und intelligente Verfolgung von Assets ermöglichte.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Broward County eine Hybrid Cloud-Strategie eingeführt, die auf IBM Cloud Satellite und Red Hat OpenShift basiert und die für die Modernisierung erforderliche Flexibilität und Geschwindigkeit bietet. Sie stellten die IBM Maximo Application Suite (MAS) bereit, einschließlich Maximo Mobile, die sich nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrierte und intelligente Tagging-Funktionen für eine verbesserte Sichtbarkeit der Assets einführte.
Die Bereitstellung von MAS 8 erfolgte zügig: Die Entwicklungs- und Testumgebung wurde in nur drei Wochen eingerichtet, die Produktion folgte innerhalb weniger Tage. Dieser beschleunigte Zeitplan verbesserte die betriebliche Effizienz erheblich. Maximo Mobile ermöglichte die mobile Ausführung von Arbeiten, intelligentes Tagging und den zukünftigen Zugriff auf Assets über iPads mit mobilen Karten, sodass die Mitarbeiter vor Ort direkt auf Informationen zugreifen und diese übermitteln konnten. Die Lösung verbesserte zudem die Skalierbarkeit und die Kontrolle über Updates und stärkte so die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems.
IBM Cloud Site Reliability Engineers spielten eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Bereitstellung, indem sie die schnelle Bereitstellung und die laufende Plattformverwaltung unterstützten. Dieser Ansatz ermöglichte es Broward County, die Kontrolle über seine Daten zu behalten und gleichzeitig cloudnative Technologien zu nutzen, um die Skalierbarkeit und Leistung zu verbessern.
Insgesamt bot die neue Lösung Broward County eine skalierbare, zuverlässige Grundlage für zukünftiges Wachstum – sie stärkte die Teams, vereinfachte die Verwaltung und stellte sicher, dass die kritische Infrastruktur weiterhin unterstützt wird und widerstandsfähig bleibt.
Durch die Modernisierung seiner Asset-Management-Umgebung mit dem Hybrid Cloud-Ansatz von IBM und der Maximo Application Suite hat Broward County ein Maß an Flexibilität erreicht, das sich direkt auf die Servicebereitstellung und die Betriebskosten auswirkt. Die Bereitstellung von Produktionsumgebungen dauert nun nur noch drei Wochen – eine Reduzierung um 90 % gegenüber den bisherigen Zeitplänen –, was die Time-to-Value verkürzt und eine schnellere Reaktion auf die Bedürfnisse der Gemeinde ermöglicht. Testumgebungen, die früher ein Engpass für Innovationen waren, können nun innerhalb von drei Tagen statt mehreren Wochen bereitgestellt werden, sodass die Teams neue Funktionen ohne Verzögerung validieren und einführen können.
Diese Geschwindigkeit wurde ohne Kompromisse erreicht. Der Landkreis hat eine zu 100 % erfolgreiche Datenbankmigration ohne Datenverlust durchgeführt und damit Kontinuität und Compliance während des gesamten Übergangs gewährleistet. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass der Aufwand für zukünftige Upgrades um 50 % sinken wird, wodurch die Betriebskosten gesenkt und Ressourcen für strategische Initiativen freigesetzt werden.
Zusammen ermöglichen diese Verbesserungen dem Broward County, eine zuverlässigere Wasserversorgung zu gewährleisten, sich schnell an regulatorische Änderungen anzupassen und seine digitale Transformation mit Zuversicht fortzusetzen.
Broward County Water and Wastewater Services (WWS) ist ein wichtiger öffentlicher Versorgungsbetrieb, der einen der bevölkerungsreichsten Bezirke Floridas versorgt. WWS ist für die Versorgung von Hunderttausenden Einwohnern mit sauberem, sicherem Trinkwasser und für die Abwasseraufbereitung zuständig und betreibt ein komplexes Infrastrukturnetzwerk, das Kläranlagen, Pumpstationen, Rohrleitungen und Serviceeinrichtungen umfasst. Mit seinem starken Engagement für Nachhaltigkeit, die Compliance und operative Exzellenz spielt WWS eine entscheidende Rolle beim Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Service in der gesamten Region.
