Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Broward County eine Hybrid Cloud-Strategie eingeführt, die auf IBM Cloud Satellite und Red Hat OpenShift basiert und die für die Modernisierung erforderliche Flexibilität und Geschwindigkeit bietet. Sie stellten die IBM Maximo Application Suite (MAS) bereit, einschließlich Maximo Mobile, die sich nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrierte und intelligente Tagging-Funktionen für eine verbesserte Sichtbarkeit der Assets einführte.

Die Bereitstellung von MAS 8 erfolgte zügig: Die Entwicklungs- und Testumgebung wurde in nur drei Wochen eingerichtet, die Produktion folgte innerhalb weniger Tage. Dieser beschleunigte Zeitplan verbesserte die betriebliche Effizienz erheblich. Maximo Mobile ermöglichte die mobile Ausführung von Arbeiten, intelligentes Tagging und den zukünftigen Zugriff auf Assets über iPads mit mobilen Karten, sodass die Mitarbeiter vor Ort direkt auf Informationen zugreifen und diese übermitteln konnten. Die Lösung verbesserte zudem die Skalierbarkeit und die Kontrolle über Updates und stärkte so die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems.

IBM Cloud Site Reliability Engineers spielten eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Bereitstellung, indem sie die schnelle Bereitstellung und die laufende Plattformverwaltung unterstützten. Dieser Ansatz ermöglichte es Broward County, die Kontrolle über seine Daten zu behalten und gleichzeitig cloudnative Technologien zu nutzen, um die Skalierbarkeit und Leistung zu verbessern.