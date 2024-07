Da das Gemüse von BrightFarms nur von einem einzigen Betrieb an die nahegelegenen Einzelhändler geliefert wird und die Lieferkette somit sehr einfach ist, verfügt das Unternehmen bereits über ein hohes Maß an Einblick und Kontrolle über diese Kette. Sollte jedoch ein Produkt verdorben sein, könnte das Unternehmen fast sofort den genauen Standort dieses Produkts bestimmen. „Im Falle eines Rückrufs könnten wir mit IBM Food Trust unser Produkt innerhalb von Sekunden zurückverfolgen. Es würde länger dauern, die Suchdaten in die Plattform einzugeben, als tatsächlich herauszufinden, wo sich das Produkt befindet“, so Prior. Da die Food Trust-Plattform zudem so genaue Informationen über den Standort und den Status aller Produkte liefert, würde im Falle eines Rückrufs nur ein Minimum an unnötigem Abfall anfallen.

Die IBM Food Trust-Plattform hat dem Einkaufsteam von BrightFarms einen tieferen Einblick in das Bestandsverwaltungssystem gegeben. „Da BrightFarms weiter expandiert, werden wir unser Angebot an Gemüse erweitern. Und es ist uns wichtig, unseren Verbrauchern die frischesten Produkte zu bieten, die wir liefern können. Das IBM Food Trust-Modul „Fresh Insights“ wird uns dabei künftig helfen“, so Prior. Die Erkenntnisse aus der IBM Food Trust-Plattform werden auch dazu beitragen, Lebensmittelabfälle zu minimieren und den Ernteertrag zu steigern, was wiederum die Kosten für die Kunden in Grenzen halten kann.

BrightFarms wird weiter wachsen und möchte mithilfe der IBM Food Trust Plattform Verbrauchern die Einblicke und Transparenz geben, die sie benötigen. „Die IBM Food Trust-Plattform sorgt für mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit in unserer Lieferkette“, sagt Hawkins. „Die Plattform gibt unseren Verbrauchern und Einzelhandelspartnern die Sicherheit und das Vertrauen, die auf dem heutigen Markt erforderlich sind.“