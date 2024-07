Fast sofort zeigte die integrierte Informationsinfrastruktur von Bic Camera erhebliche Leistungsverbesserungen. So verringerte sich beispielsweise die Batch-Verarbeitungszeit für die Bestandsbewertung und -tabellierung erheblich, nämlich von 210 Minuten auf nur noch 15 Minuten – eine Reduzierung um 93 %. Der Durchsatz bei der Verarbeitung von Business-Intelligence-Berichten (BI) stieg um 150 %, und die Geschwindigkeit der Reaktionszeiten erhöhte sich in Spitzenzeiten um mehr als das Hundertfache bzw. im Durchschnitt um das Zehnfache.

Bic Camera plant, mit dem IBM® Cloud Pak for Data-System schrittweise KI in seine Datenanalyse zu integrieren. Das Unternehmen ist auch daran interessiert, in Zukunft mit der Netezza on Cloud-Lösung nahtlos von On-Premises in die Cloud zu migrieren.

Bic Camera wird die Entwicklung und den Ausbau seiner integrierten Informationsinfrastruktur weiter vorantreiben, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen für Daten gerecht zu werden.