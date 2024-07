IBM Cloud Pak® for Data System ist eine komplette Hybrid-Cloud/On-Premises Data-Fabric-Lösung in einem Paket. Die vorkonfigurierte, leistungsstarke Umgebung ist darauf ausgelegt, Erkenntnisse und Innovationen zu fördern.



Das auf der Red Hat® OpenShift® Container Platform basierende System kombiniert Speicher, Computing, Netzbetrieb und Software in Plug-and-Play-Knoten, die sich leicht an die Geschäftsanforderungen anpassen lassen. Ein einzelnes, intuitiv bedienbares Dashboard vereinfacht die Verwaltung und Überwachung und sorgt für eine bedarfsgerechte und kosteneffiziente Installation.