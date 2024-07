Bestway Cement Limited

Mit vier großen Standorten, die jeweils Millionen Tonnen Zement pro Jahr liefern, betreibt Bestway Cement energieintensive, komplexe industrielle Prozesse. Vom Wareneingang bis zur Lieferung an den Kunden hat die betriebliche Effizienz absolute Priorität, um dem Unternehmen zu einer verbesserten Qualität, einer höheren Rentabilität und einem geringeren ökologischen Fußabdruck zu verhelfen.

Bestway Cement entstand teilweise durch Akquisitionen und verließ sich bei der Unternehmensführung auf mehrere, separate Lösungen. In dieser Situation waren die Manager nicht in der Lage, von den Rohstoffen bis zum Endprodukt zeitnahe, genaue Daten für die Analyse zu erhalten, was ihre Fähigkeit beeinträchtigte, Möglichkeiten für Effizienzverbesserungen zu identifizieren.

Wenn beispielsweise Lkws an einem Standort ein- und ausfahren, passieren sie Waagen, die ihre genauen Lasten ermitteln. Dies ist ein kritisches Datenelement. Das Extrahieren der Informationen (z. B. die Lkw-Identität, geladenes Material, Ladungsgewicht, Uhrzeit, Datum) und deren Abgleich mit dem Finanzwesen und der Produktion war ein fehleranfälliger Prozess, und wenn die Ergebnisse eine Woche oder mehr später vorlagen, waren die Möglichkeiten, Unstimmigkeiten zu korrigieren, längst vorbei.

Junaid Nasir, Leiter der Abteilung Informationstechnologie, erklärt: „Das Extrahieren von Informationen erfolgte größtenteils manuell und konnte zu menschlichem Versagen führen. Die Manager erhielten gedruckte Berichte, die häufig auf minderwertigen Eingabedaten beruhten und Hunderte von Seiten umfassten, die zwei oder drei Wochen nach dem Ereignis zugestellt wurden. Auf der Finanzseite liefen das Hauptbuch, die Gehaltsabrechnung und die Kreditorenbuchhaltung auf separaten Systemen, und der Monatsabschluss konnte bis zu drei Wochen dauern.“

Er fährt fort: „In einem Rohstoffsektor wie dem Zementsektor ist die betriebliche Leistungsfähigkeit der zentrale Hebel zur Steigerung der Rentabilität. Gleichzeitig trägt die Effizienz in einem Unternehmen mit sehr hohem Energieverbrauch auch direkt zur Verringerung der Umweltbelastung bei. Vor diesem Hintergrund suchten wir bei Bestway Cement nach Möglichkeiten, um die Leistung zu verbessern, indem wir den Führungskräften Echtzeitdaten zur Verfügung stellen, die uns dabei helfen, Abfall zu reduzieren und das Unternehmen zu vergrößern, während wir gleichzeitig unsere Umweltbilanz verbessern.“