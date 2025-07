Um die Herausforderung der Integration externer Dienste in ihre Mainframe-Kernbankanwendungen zu meistern, ging Gruppo BCC ICCREA eine Partnerschaft mit IBM Consulting ® und IBM Technology Expert Labs ein und nutzte deren Angebot zur Anwendungsmigration und Modernisierung,um eine Hybrid-Cloud-Lösung zu entwickeln, die bestehende Systeme mit modernen Diensten von Drittanbietern verbindet.

Die Technologie von IBM hat ICCREA dabei geholfen, die besten Lösungen zur Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen zu finden und hat ICCREA während des gesamten Implementierungsprozesses unterstützt.

Das Herzstück der Lösung war die IBM Z-Infrastruktur, die Mainframe-Infrastruktur der Bank, die mit IBM z/OS Connect erweitert wurde, um einen sicheren Aufruf externer REST-APIs direkt aus Anwendungen zu ermöglichen. Die Architektur umfasste auch IBM WebSphere Liberty®, das IBM z/OS Connect unterstützt und auf die Strategie von ICCREA für ihre Cloud-Anwendungen abgestimmt ist. Zusammen schufen diese Technologien eine robuste, skalierbare Hybridarchitektur, die der Bank eine nahtlose Integration und verbesserte Transparenz ermöglicht und den Grundstein für zukünftige Innovation legt.

Um eine vollständige Observability zu gewährleisten, implementierte das Team IBM Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA), das Betriebsdaten und Protokolle vom Mainframe in den Elasticsearch-basierten Monitoring-Stack der Bank exportiert. Durch diese Implementierung erlangte ICCREA Echtzeit-Transparenz über Transaktionen mit Drittanbietern und eine einheitliche Überwachung sowohl in etablierten als auch in Cloud-Umgebungen. Mit der Anpassung an bestehende Überwachungsvorgänge reduzierte IZLDA die betriebliche Komplexität und machte spezialisierte Mainframe-Administratoren zur Überwachung dieser Interaktionen überflüssig. Das Ergebnis war ein skalierbares, integriertes Observability-Framework, das Auditing, Leistungsverbesserung und schnellere Problembehebung unterstützt - dadurch werden kritische Ressourcen freigesetzt und die betriebliche Agilität verbessert.