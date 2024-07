Bis heute hat BBVA Francés 225 Programme mit IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS umgewandelt und damit die CPU-Nutzung im Durchschnitt um 28 Prozent reduziert – das entspricht 26 CPU-Stunden pro Monat.

„Wir sind von den bisherigen Ergebnissen wirklich beeindruckt“, sagt die Sprecherin. „Der IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS hat es uns ermöglicht, die verbesserte Verarbeitungsleistung unseres neuen z13-Servers zu nutzen und die Performance zu steigern. Die optimierten Anwendungen laufen jetzt viel schneller und viel effizienter.“

Durch die Verringerung der CPU-Auslastung konnte die Bank ihre Batch-Fenster verkürzen und die eingesparten CPU-Ressourcen anderen Aufträgen zuweisen – und damit nicht nur die Leistung ihrer Kernbankensysteme, sondern auch die anderer wichtiger Produktionsworkloads steigern.

Der IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS ermöglicht es BBVA Francés, diese Vorteile zu erreichen, ohne Änderungen am Quellcode vorzunehmen. So können Entwickler weiterhin auf der bewährten COBOL-Logik aufbauen, in der Gewissheit, dass diese auch in Zukunft Bestand haben wird.

Heute arbeitet die Bank weiterhin eng mit IBM zusammen, um ihre verbleibenden COBOL-Anwendungen zu optimieren.

„Alle unsere kritischsten Anwendungen sind in COBOL, so dass die Investition in die Code-Optimierung uns in eine starke Position bringt, um unsere digitale Transformation voranzutreiben“, so der Sprecher abschließend. „Die jüngsten Änderungen, die wir an unserer IBM Z-Umgebung vorgenommen haben, bieten uns eine solide Grundlage für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich innovativer digitaler Banklösungen. Wir blicken auf eine lange und erfolgreiche Geschichte mit IBM Z zurück und wir sind gespannt, wohin uns das System als nächstes führt.“