Der Außenhandel ist ein wichtiger Bestandteil der argentinischen Wirtschaft. Im Jahr 2021 machten die Importe und Exporte zusammen 45 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes aus, so INDEC (PDF; Link befindet sich außerhalb von ibm.com), das Nationale Institut für Statistik und Volkszählung Argentiniens. Und BBVA, die älteste Privatbank des Landes, ist ein Hauptmotor der argentinischen Außenhandelstransaktionen.

Als die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine rasche wirtschaftliche Veränderungen auf der ganzen Welt zur Folge hatten und die argentinische Zentralbank dazu veranlassten, neue Notstandsregelungen für den Außenhandel einzuführen, blieben der BBVA und ihren Mitbewerbern nur sehr wenig Zeit, sich anzupassen.

„Wir haben aufgrund der geänderten Außenhandelsbestimmungen und des Regierungsdrucks im Land so viele Änderungen an unseren Prozessen vornehmen müssen“, erklärt Leonardo Rojas, Head of Operations bei BBVA Argentina. An einem normalen Tag bearbeiten die Analytiker des bankinternen Teams für Auslandsgeschäfte mehr als 400 handelsbezogene Transaktionen, viele davon für Firmenkunden und einige im Wert von mehreren Millionen US-Dollar. Die neuen Verordnungen verlangten von den Unternehmen, dass sie zusätzliche Unterlagen und Begründungen vorlegen, bevor sie Zahlungen ins Ausland leisten konnten, was für BBVA seinerseits wiederum zahlreiche neue Prozesse mit Kontrollmechanismen erforderlich machte.