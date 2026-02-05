Die sichere RAG-Plattform mit Chat-Diensten ermöglicht schnellere und intelligentere Investitionsentscheidungen für die Kunden des Unternehmens.
Bay Point Advisors, eine in Atlanta ansässige Investmentmanagementgesellschaft, ist auf Chancen auf dem privaten Markt spezialisiert, die von traditionellen Anlegern häufig übersehen werden. In diesem Bereich ist Geschwindigkeit von Bedeutung, jedoch ist die Erforschung von Möglichkeiten alles andere als schnell. Sichere Datenräume enthalten Hunderte von PDFs, Tabellen, Verträgen und schaffen so einen Berg an Informationen, die Berater und Kunden vor kritischen Entscheidungen durchgehen müssen. Dieser manuelle Prozess verlangsamt den Geschäftsablauf und birgt das Risiko verpasster Chancen. Bay Point Advisors suchte nach einer Möglichkeit, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne dabei an Genauigkeit oder Sicherheit einzubüßen. Ihr Ziel: eine Plattform zu entwickeln, die es Kunden ermöglicht, mit Datenräumen zu interagieren und innerhalb von Millisekunden fundierte, mit Quellenangaben belegte Antworten zu erhalten.
Um Verzögerungen aufgrund der manuellen Dokumentenprüfung zu vermeiden, hat sich Bay Point Advisors mit IBM zusammengeschlossen, um von deren Fachwissen und Beratung zu profitieren. „Sie haben nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch einen Slack-Kanal eingerichtet, wöchentliche Besprechungen angesetzt und uns sogar bei der Erstellung eines Proof of Concept unterstützt“, erklärte Rick Atkinson, CTO. Mit Unterstützung von IBM entwickelte das Unternehmen Atlas, eine KI-gestützte Plattform, die den dialogbasierten Zugriff auf sichere Datenräume ermöglicht. Durch die Nutzung von IBM® DataStax Astra DB innerhalb von IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI und einer SQL-Metadatenebene und verwendet eine RAG-Architektur (Retrieval-Augmented Generation), um statische Dokumente in eine durchsuchbare Wissensebene umzuwandeln. Diese Integration automatisiert Workflows und ersetzt zeitaufwändige manuelle Überprüfungen durch sofortige, mit Zitaten untermauerte Antworten, die innerhalb von Millisekunden bereitgestellt werden. Die direkte Unterstützung von IBM beschleunigte die Entwicklung, indem sie Abruf-Workflows leitete und Parameteranpassungen integrierte, um Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung zu gewährleisten. „Ohne das Astra DB-Team von IBM hätten wir dieses Projekt nicht abschließen können – ihre praktische Unterstützung und Beratung haben den Ausschlag gegeben, die Entwicklung beschleunigt und den Erfolg sichergestellt“, erklärte Rick Atkinson.
Mit Atlas konnte Bay Point Advisors die Zeit für die Dokumentenprüfung und -recherche von Stunden auf Sekunden reduzieren, wodurch die Due Diligence beschleunigt und die Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden verbessert wurde. Die Plattform liefert fundierte, durch Quellenangaben belegte Antworten, die Fehlerquoten reduzieren und Fehlinterpretationen minimieren, wodurch ein höheres Maß an Sicherheit bei Investitionsentscheidungen gewährleistet wird. Berater berichten von erheblichen Produktivitätssteigerungen, da manuelles Scannen durch automatisierte, dialogorientierte Abfragen ersetzt wird. Die Governance bleibt stark, da Berechtigungen auf Dokumentebene durchgängig durchgesetzt werden und sensible Daten geschützt werden. Astra DB innerhalb von watsonx.data bildete die sichere, skalierbare Grundlage für diese Transformation, während IBM-Experten die Gestaltung der Workflows und die Parameteroptimierung zur Leistungssteigerung begleiteten. Ohne das Astra DB-Team von IBM hätten wir dieses Projekt nicht abschließen können – ihre praktische Unterstützung und Beratung waren entscheidend, um die Entwicklung zu beschleunigen und den Erfolg sicherzustellen. Mit Blick auf die Zukunft plant Bay Point Advisors, agentische KI-Funktionen für proaktive Intelligenz zu integrieren. Atkinson bemerkt: „Atlas bietet jedem Kunden ein sicheres, personalisiertes Erfahrung. Durch die Kombination von strukturierten und unstrukturierten Daten mit KI können Berater maßgeschneiderte Beratung anbieten und gleichzeitig sensible Informationen schützen – eine echte Win-Win-Situation für Vertrauen und Leistung.
Bay Point Advisors ist eine in Atlanta ansässige Investmentfirma, die 2012 gegründet wurde und sich hauptsächlich auf kreative Anlagelösungen im Bereich Privatschulden in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf private Marktchancen, die von traditionellen Anlegern oft übersehen werden. Bay Point Advisors hat sich zum Ziel gesetzt, die Fähigkeit seiner Kunden zur Entscheidungsfindung in wichtigen Finanzangelegenheiten durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien zu beschleunigen.
