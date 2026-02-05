Um Verzögerungen aufgrund der manuellen Dokumentenprüfung zu vermeiden, hat sich Bay Point Advisors mit IBM zusammengeschlossen, um von deren Fachwissen und Beratung zu profitieren. „Sie haben nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch einen Slack-Kanal eingerichtet, wöchentliche Besprechungen angesetzt und uns sogar bei der Erstellung eines Proof of Concept unterstützt“, erklärte Rick Atkinson, CTO. Mit Unterstützung von IBM entwickelte das Unternehmen Atlas, eine KI-gestützte Plattform, die den dialogbasierten Zugriff auf sichere Datenräume ermöglicht. Durch die Nutzung von IBM® DataStax Astra DB innerhalb von IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI und einer SQL-Metadatenebene und verwendet eine RAG-Architektur (Retrieval-Augmented Generation), um statische Dokumente in eine durchsuchbare Wissensebene umzuwandeln. Diese Integration automatisiert Workflows und ersetzt zeitaufwändige manuelle Überprüfungen durch sofortige, mit Zitaten untermauerte Antworten, die innerhalb von Millisekunden bereitgestellt werden. Die direkte Unterstützung von IBM beschleunigte die Entwicklung, indem sie Abruf-Workflows leitete und Parameteranpassungen integrierte, um Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung zu gewährleisten. „Ohne das Astra DB-Team von IBM hätten wir dieses Projekt nicht abschließen können – ihre praktische Unterstützung und Beratung haben den Ausschlag gegeben, die Entwicklung beschleunigt und den Erfolg sichergestellt“, erklärte Rick Atkinson.