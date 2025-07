Als Experte für Lösungen wie IBM FileNet und IBM Cloud Pak for Data war es für Barré naheliegend, IBM als Technologiepartner für dieses Projekt auszuwählen. Barré entschied sich für das Produktportfolio von IBM watsonx als Grundlage für seinen KI-Assistenten. IBM watsonx bietet eine nahtlose Integration mit Lösungen von IBM und Drittanbietern, was den Entwicklungsprozess für die Ingenieure von Barré vereinfacht. IBM watsonx.ai AI Studio bietet ein Large Language Model (LLM) mit Unterstützung für Sprachen aus Mittel- und Osteuropa (CEE) wie Mistral und Llama 3, das lokal bereitgestellt werden kann und so eine erhöhte Sicherheit für vertrauliche Geschäftsinformationen gewährleistet.

„Unsere Zielmärkte arbeiten häufig mit hochsensiblen Daten, die oft strengen staatlichen Vorschriften unterliegen, und für sie ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Daten sicher sind“, erklärt Prikk. „Das lokale Modell, das durch die Leichtigkeit des LLM ermöglicht wird, gibt uns die Gewissheit, dass der KI-Assistent von Barré die erforderlichen hohen Sicherheitsfunktionen bietet.“

In enger Zusammenarbeit mit dem lokalen IBM-Team entwarf und entwickelte Barré einen KI-Assistenten zur Unterstützung von drei Hauptanwendungsfällen: Rechnungserfassung und -verarbeitung, Navigation in regulatorischen Repositorys und Navigation in der Unternehmenswissensdatenbank. Der Assistent beantwortet Abfragen in natürlicher Sprache, indem er im Hintergrund auf Unternehmensanwendungsdaten zugreift, um die richtige Dokumentation abzurufen, und liefert schnell und zuverlässig kuratierte Ergebnisse.