Allerdings ist es selten einfach, radikale Veränderungen zu meistern. Und viele Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, die internen IT-Fähigkeiten und das Wissen zu haben, um eine Open-Banking-Lösung bereitzustellen.

„PSD2 war kein einfaches Problem, das jede einzelne Bank lösen konnte, und wir bekamen Anfragen von mehreren Kunden, ob wir ihnen helfen würden“, erinnert sich Jancic. Wir haben mehrere Standbeine – Debit- und Kreditkarten, mobile Zahlungen, elektronische Rechnungsstellung – wenn also Projekte in unserem Land anstehen, bei denen eine Konsolidierung oder eine Art Infrastrukturlösung sinnvoll ist, wenden sich die Banken des Landes in der Regel an uns, um effiziente, zentralisierte Optionen zu finden.“