Zum Schutz der Daten nutzte Bank Zero die Sicherheitsfunktionen von IBM LinuxONE, darunter die durchgängige Verschlüsselung und das EKMF Enterprise Key Management für Kartentransaktionen. Die Bank arbeitete außerdem mit IBM Labs zusammen, um neue kryptografische Funktionen zu entwickeln.

„In Zusammenarbeit mit IBM haben wir einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz gewählt und die kryptografischen APIs von IBM in unsere gesamte Umgebung eingebettet", berichtet Prag. „Von Sicherheitsprotokollen bis hin zu Firewalls – ein böswilliger Akteur müsste mehrere Maßnahmen umgehen, um auch nur in die Nähe unserer Daten zu gelangen. Das Schöne an IBM LinuxONE ist, dass es von vornherein sicher ist: Das Geheimnis liegt tatsächlich in der Schaltungstechnik, was es außerordentlich schwierig macht, sie zu kompromittieren. Wir müssen dem IBM-Team, das sich wirklich auskennt, Anerkennung zollen.“

Da die Customer Experience im Mittelpunkt des Wertversprechens der Bank Zero steht, wollte das Unternehmen sicherstellen, dass die Sicherheit nicht zu Lasten der Leistung und der betrieblichen Effizienz geht.

Mithilfe der IBM Technologie haben wir eine beeindruckende Cyber-Resilienz-Strategie entwickelt, die nicht viel Spezialwissen oder Managementaufwand erfordert“, so Prag. „Durch die Kombination von IBM LinuxONE, IBM FlashSystem und Ubuntu sind wir in der Lage, Daten automatisch zu verschlüsseln und unseren Kunden zusätzlichen Schutz zu bieten, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen.“