Die Bank Albilad war vor allem aufgrund ihrer Weitsicht bestens vorbereitet. Die Bank identifizierte die API-Wirtschaft und wie Kompetenzen in diesem Bereich eine schnellere Produktumsetzung, eine höhere Kundenzufriedenheit und ein größeres Vertrauen, den Zugang zu neueren Märkten, eine bessere Zusammenarbeit und viele andere Vorteile ermöglichen. „Wir haben schon vor Jahren das Potenzial der API-Wirtschaft erkannt. Als führende Bank mussten wir anfangen, diese Technologie zu nutzen, um unsere Agilität für die kommenden Jahre sicherzustellen. Im Jahr 2018, als die Bank Albilad diese Vision hatte, begannen wir also mit der Suche nach einer API Management-Plattform, die uns dabei helfen würde, unsere API zu erstellen, zu verwalten, zu sichern und effizient auf den Markt zu bringen“, sagt BAB.

Als die SAMA ihre neuen Richtlinien und Fristen für Open Banking ankündigte, waren die Bedenken groß, ob die Bank in der Lage sein würde, eine geeignete und kompatible Lösung für das API Management zu finden, die Zeit spart, die Effizienz erhöht und die Markteinführung beschleunigt. Nach einer gründlichen Bewertung des Ökosystems der API Management-Tools entschied sich das Team der Bank Albilad für API Connect, dessen Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, Flexibilität und intuitive Funktionen die konsistente Erstellung, Verwaltung, Sicherung, Sozialisierung und Monetarisierung seiner APIs unterstützen und so die digitale Transformation vor Ort und in der Cloud vorantreiben.

Es gab jedoch einige wichtige Überlegungen.

„Als wir unsere Bemühungen um Open Banking gemäß den KSA-Standards begannen, waren wir uns nicht sicher, ob wir dies mit API Connect erreichen könnten, da das Framework Richtlinien zur Customer Experience, API-Spezifikationen, Implementierungsanforderungen und operative Richtlinien enthielt, die wir erreichen und einhalten mussten. Also haben wir uns auf dem Markt nach anderen alternativen Produkten umgesehen, die API Connect ergänzen, um diese Dinge zu realisieren“, so BAB weiter.

Schließlich wandte sich das Team der Bank Albilad an lokale IBM Partner, um sich von der Machbarkeit des Produkts zu überzeugen. So begann die rasante Reise der Bank Albilad in Richtung Konformität. „Die Reaktion des IBM Teams auf unsere Bedenken war großartig. Wir hatten mehrere Meetings mit dem Team, in denen wir die vielen Hindernisse, mit denen wir konfrontiert waren, schilderten, und ihre Unterstützung war beispiellos. Sie suchten nach einer ähnlichen Implementierung gemäß globalen Standards, fanden mit IBM API Connect etwas in der Art und haben die Lösung dann auf uns angewendet. Und es hat funktioniert!“, erklärt BAB.

Nach der Nutzung von API Connect folgten die Tests. Das Team der Bank Albilad war in der Lage, noch vor Ablauf der Frist eine Open-Banking-Plattform zu entwickeln, die den festgelegten Richtlinien, Verfahren und grundlegenden Best Practices in Bezug auf Sicherheit im Einklang mit den KSA-Standards entspricht. „Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt, um die Konformität und die Zertifizierung insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit zu gewährleisten. Wir waren beeindruckt, wie gut uns das Tool dank seiner integrierten Richtlinien, Map-Policies und Konfigurationen bei der schnellen Entwicklung unterstützt hat. Seine intuitiven Funktionen und die Low-Code-Fähigkeiten haben uns geholfen, die Bereitstellung zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Frist einzuhalten“, sagte BAB.