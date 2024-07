Banco Santander

Heute kann man stolz auf drei Jahre Erfahrung zurückblicken und die Denkweise des Labors im Hinblick auf die Blockchain hat sich weiterentwickelt. Früher lag der Fokus auf der „Technologie“ der Blockchain – z. B. darauf, welches Protokoll auf dem Markt als „Sieger“ hervorgehen wird. Mittlerweile ist durch die Reifung der Blockchain der Anwendungsfall in den Mittelpunkt gerückt. Was hinter dieser neuen Perspektive hinsichtlich der Blockchain steckt, ist ganz einfach: Große Unternehmenskunden verlangen zunehmend, dass sie echte Probleme löst. Das Blockchain-Labor von Santander sah auch eine enorme ungenutzte Chance darin, Zahlungen für Privatpersonen zu erleichtern – insbesondere in den Teilen der Welt, in denen es an traditionellen Zahlungsinfrastrukturen mangelt. Um diese Chancen zu nutzen, entwickelt das Blockchain-Labor von Santander aktiv Zahlungslösungen, die auf der Distributed-Ledger-Technologie der Blockchain basieren. Santander bietet über seine Teilnahme am we.trade-Konsortium auch seine Services, die auf der Fähigkeit der Blockchain für intelligente Verträge basieren, an. Viele Banken und Unternehmen suchen nach einer effizienteren und kostengünstigeren Möglichkeit für den internationalen Handel. Die we.trade-Lösung basiert auf der IBM Blockchain-Plattform und wird von der Hyperledger Fabric-Technologie unterstützt. Sie bietet Bankkunden durch die Nutzung innovativer Smart Contracts Zugang zu einer benutzerfreundlichen Oberfläche und eröffnet potenzielle neue Handelsmöglichkeiten.