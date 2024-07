Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

Glücklicherweise fand die Banca Alpi Marittime IBM Business Partner Analytics Network, ein Unternehmen, das sich auf die Demokratisierung von KI spezialisiert hat. Gemeinsam haben die beiden eine Lösung für die Kreditzusage entwickelt, die auf maschinellem Lernen und der SPSS Modeler-Technologie basiert.

„Unsere Credit Scorecard-Anwendung verarbeitet jetzt alle Kreditverlängerungen und -anfragen für die Bank, die unter 100.000 Euro liegen“, erklärt Luca Camporese, Managing Partner und Gründer von Analytics Network. „Nehmen wir also an, dass morgen 100 Kreditlinien auslaufen werden. Die Lösung wertet sie gesammelt aus und prüft die verfügbaren Informationen (die Kreditwürdigkeit, die Vorgeschichte bei der Bank und alle anderen Unterlagen), um dann zu entscheiden, ob die Anträge genehmigt werden sollten. Etwa die Hälfte dieser Anträge wird automatisch bearbeitet, wobei die Kunden eine Benachrichtigung über die mobile App der Bank erhalten.“

Er fährt fort: „Aber bei den anderen stellen sich diese Situationen etwas komplizierter dar. Vielleicht ist es das erste Mal, dass Kunden um Hilfe bitten. Vielleicht gab es ein merkwürdiges Verhalten auf dem Konto. Wenn nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen, wird Credit Scorecard den Bankmanager benachrichtigen, um bei der Entscheidung zu unterstützen.“

Die Genehmigungslogik für die Lösung basiert auf Algorithmen und Code für maschinelles Lernen, die von Analytics Network entwickelt wurden. Die Datenmodellierung und -analyse wird von SPSS Modeler gesteuert. Um die IBM-Technologie im Rahmen der Credit Scorecard bereitzustellen, nutzt Analytics Network ein IBM Embedded Solution Agreement (ESA).



„KI ist oft etwas, das dem Endbenutzer verborgen bleibt“, bemerkt Camporese. „In vielerlei Hinsicht ist dem Kunden nicht bewusst, was wir im Hintergrund tun. Und in mancher Hinsicht ist es ihnen auch egal. Wir bringen den Wert der KI in die kleinen Unternehmen, und die ESA lässt uns die Integration erledigen, so dass der Kunde sich nicht darum kümmern muss.“