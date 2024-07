Ganz gleich, ob autonome Fahrzeuge, KI oder das Internet der Dinge – in puncto digitale Innovation ist Baidu ganz vorne dabei. Abgesehen davon, dass Baidu die größte Internetsuchmaschine Chinas bereitstellt, liegt der Fokus des Unternehmens auf selbstfahrenden Fahrzeugen, Baidu AI Cloud, Baidu Netdisk und Video-Streaming-Plattformen.

Miao Yu, Senior Manager des Cloud Storage Department bei Baidu AI Cloud, erklärt: „Da immer mehr Branchen ihre digitalen Kapazitäten ausbauen, möchten wir unseren Kunden in Branchen wie dem Transportwesen, dem Finanzwesen und der Regierung Cloud-Produkte anbieten. Durch die Cloud- und Intelligence-Funktionen von Baidu AI Cloud können wir Unternehmen dabei helfen, Kosteneinsparungen zu erzielen und neue Wertschöpfungsquellen zu erschließen.“

Das Volumen, die Geschwindigkeit und die Vielfalt der Daten auf der Baidu-Plattform nehmen rasant zu. Die enorme Popularität der Baidu AI Cloud und der KI-Angebote des Unternehmens hat zu einem massiven Anstieg der Speicheranforderungen geführt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Baidus Lösungen für Smart-City-, Smart-Home- und Fahrzeugautomatisierung stark an, was den Bedarf an Echtzeitdatenzugriff und langfristiger Datenaufbewahrung weiter erhöht.

„Unser Datenzuwachs lässt keine Anzeichen einer Verlangsamung erkennen“, fährt Miao Yu fort. „Die neuesten selbstfahrenden Fahrzeuge sind mit weit mehr Sensoren ausgestattet als ihre Vorgänger, und die Menge der pro Fahrzeug erzeugten Daten kann bis zu 10 TB pro Tag betragen. Auch das rasante Wachstum der Smart-Home-Kategorie und die große Beliebtheit von Livestreaming in China bringen enorme Datenmengen mit sich, was wiederum zu Problemen im Bereich der Datenspeicherung führt. Seit 2019 hat sich unsere Datenvolumen mehr als verdreifacht und jetzt speichern wir etwa 100 Exabyte [EB] an Daten.“

In der Vergangenheit verließ sich Baidu auf Plattenspeicher für die langfristige Datenaufbewahrung. Die Platten verfügten jedoch über eine maximale Kapazität von 20 TB pro Laufwerk, was die Speicherdichte einschränkte, wertvollen Platz beanspruchte und höhere Kosten verursachte. Baidu erkannte, dass diese Lösung nicht optimal war, und suchte nach einer stabileren, effizienteren und skalierbaren Plattform für die Speicherung von kalten Daten, die auch einen kontinuierlichen Datenzuwachs bewältigen kann.