Krannert und Rockhurst haben nach der Implementierung ihrer digitalen Assistenten bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Der digitale Assistent von Krannert rangiert bei der Gewinnung von Neubewerbungen an zweiter Stelle. Im Jahr 2021 stieg die Conversion-Rate vom Interessenten zum Bewerber um mehr als 5 %. Darüber hinaus verzeichnete die Universität einen deutlichen Anstieg der Konversionsrate bei ihren Online-Studienangeboten. Fast 20 % der Interaktionen mit Online-Kandidaten führten zu Einsendungen von Bewerbungen. Von den Bewerbern, die sich vor der Bewerbung mit dem digitalen Assistenten beschäftigt haben, wurden 52 % schließlich an der Krannert School of Management angenommen.

Der digitale Assistent von Rockhurst hat der Universität über 260 Arbeitsstunden pro Monat eingespart. Dreiunddreißig Prozent der Internetbesucher haben ein Gespräch mit Kaycee initiiert, und von den Interessenten, die die Zulassungsseite aufrufen, wenden sich 67 % proaktiv an Kaycee, um Unterstützung zu erhalten.