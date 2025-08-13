iAssist von Assisto Technologies lässt sich mit watsonx.ai integrieren, um die Anrufanalyse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern
Menschen vermischen in Gesprächen häufig Englisch und regionale Sprachen, insbesondere in Ländern wie Indien. Assisto Technologies sah darin eine Chance, solche natürlichen Kundeninteraktionen besser zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelte eine KI-gestützte Sprachlösung, die mit einem hohen Volumen an mehrsprachigen Interaktionen Schritt halten und gleichzeitig die Stimmung und Emotionen hinter jedem Gespräch analysieren kann.
Um diese Vision zu verwirklichen, musste Assisto jedoch über traditionelle Ansätze im Kundensupport hinausgehen und eine Lösung einführen, die in der Lage ist, gemischte Codes in großem Maßstab zu transkribieren, zu interpretieren und zu analysieren. Das Ziel war, Unternehmen dabei zu helfen, Echtzeit-Erkenntnisse zu erhalten, personalisiertere Erlebnisse zu bieten und eine intelligentere, datengesteuerte Interaktion an jedem sprachbasierten Touchpoint zu unterstützen.
Um diese Ziele zu erreichen, haben Assisto und IBM gemeinsam die von Assisto optimierten Large Language Models (LLM) IBM watsonx.ai und IBM Granite in die dialogorientierte KI-Plattform iAssist von Assisto integriert. Gemeinsam haben Assisto und IBM einen menschenähnlicheren Sprachbot entwickelt, der komplexe, code-gemischte Eingaben in mehreren Sprachen verstehen und darauf reagieren kann.
Die unternehmenseigenen Systeme von Assisto für automatische Spracherkennung (ASR) und Text-to-Speech (TTS) transkribieren und sprechen mehrsprachige Sprache präzise. Watsonx.ai ermöglicht die Erkennung von Stimmungen und Emotionen in Echtzeit, während fein abgestimmte Granite-LLMs die Antwortqualität bei Interaktionen mit gemischten Codes verbessern. Die iAssist-Plattform erstellt außerdem automatisch prägnante Zusammenfassungen der Anrufe und unterstützt eine erweiterte Textanalyse zum besseren Verständnis des Kontexts.
Um Kundensupport-Teams noch besser zu unterstützen, fasst ein mit IBM Cognos Analytics erstelltes Analyse-Dashboard Erkenntnisse wie Problemtrends, Stimmungsmuster und die Leistung der Mitarbeiter in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche zusammen.
Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es Assisto, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen, um unstrukturierte Audiodaten in wertvolle Business Intelligence umzuwandeln.
Die Zusammenarbeit zwischen Assisto und IBM führte zu messbaren Verbesserungen bei Kundenzufriedenheit und -bindung. Die verbesserte iAssist-Plattform trug dazu bei, Abläufe zu rationalisieren und sinnvollere Kundeninteraktionen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
Diese Vorteile haben Unternehmen aus den Bereichen Banken, Telekommunikation, Versicherungen und Einzelhandel in die Lage versetzt, effektiver auf die mehrsprachigen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und gleichzeitig einen personalisierteren, emotional intelligenteren Kundenservice anzubieten. Dank Echtzeit-Einblicken können Kundensupport-Teams schnellere Entscheidungen treffen und jede Interaktion verbessern.
Die aktualisierte Lösung ist ab sofort weltweit verfügbar, darunter in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Assisto plant, seine KI-Sprachplattform weiter zu verbessern, indem es mehr regionale Sprachen unterstützt und die Fähigkeiten zur Erkennung emotionaler Kontexte erweitert, um Unternehmen dabei zu helfen, intuitivere und inklusivere Kundenerlebnisse zu bieten.
Assisto Technologies ist ein Deep-Tech-KI-Unternehmen, das sich auf mehrsprachige Kommunikationsintelligenz spezialisiert hat und Sprach-, Voicebot-, OCR- und Übersetzungslösungen für den Verteidigungs-, Regierungs- und Unternehmenssektor anbietet.
Das 2021 gegründete Unternehmen hat mit iAssist ein Flaggschiffprodukt auf den Markt gebracht, einen einheitlichen NLP-Stack, der mehrsprachige Kommunikationsintelligenz bietet und darauf ausgelegt ist, die Kundenbindung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Mit einem kleinen, aber intelligenten und hochinnovativen Team liefert Assisto modernste KI-Lösungen, um Unternehmen mit nahtlosen, menschenähnlichen KI-Sprach- und Sprachlösungen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, zu wachsen und innovativ zu sein.
Nutzen Sie watsonx.ai und verwandeln Sie Ihre Anwendungen mühelos in robuste KI-Lösungen, wobei intuitive Benutzeroberflächen und optimierte Workflows erhalten bleiben.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, Cognos, Granite und watsonx.ai sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corp., die weltweit in vielen Gerichtsbarkeiten registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.