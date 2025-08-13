Menschen vermischen in Gesprächen häufig Englisch und regionale Sprachen, insbesondere in Ländern wie Indien. Assisto Technologies sah darin eine Chance, solche natürlichen Kundeninteraktionen besser zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelte eine KI-gestützte Sprachlösung, die mit einem hohen Volumen an mehrsprachigen Interaktionen Schritt halten und gleichzeitig die Stimmung und Emotionen hinter jedem Gespräch analysieren kann.

Um diese Vision zu verwirklichen, musste Assisto jedoch über traditionelle Ansätze im Kundensupport hinausgehen und eine Lösung einführen, die in der Lage ist, gemischte Codes in großem Maßstab zu transkribieren, zu interpretieren und zu analysieren. Das Ziel war, Unternehmen dabei zu helfen, Echtzeit-Erkenntnisse zu erhalten, personalisiertere Erlebnisse zu bieten und eine intelligentere, datengesteuerte Interaktion an jedem sprachbasierten Touchpoint zu unterstützen.