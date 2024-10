Unternehmen investieren Millionen in Geschäftsanwendungen – aber die Mitarbeitenden müssen sie auch ordnungsgemäß nutzen können, damit die Vorteile zum Tragen kommen. Assima entschied sich für die Cloud, um die Markteinführung seiner intelligenten Anwendungs-Overlay-Technologie zu verkürzen. Sie wird von künstlicher Intelligenz (KI) gestützt und zeigt in Echtzeit Informationen und Prozessanweisungen auf den Bildschirmen von Benutzern an.