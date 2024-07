ArcBest entschied sich für IBM Watson Talent Frameworks – eine Bibliothek mit branchenspezifischen Jobprofilen, die Unternehmen bei der Definition, Entwicklung und Einstellung von Personen mit den für den Erfolg erforderlichen Kenntnissen unterstützt. Die Lösung basiert auf 30 Jahren Branchenforschung und beschreibt Pflichten, Kompetenzen und funktionale und fachliche Qualifikationen sowie Vorschläge für Interviewfragen und Coaching-Tipps für Führungskräfte.

Das Unternehmen begann mit einem Pilotprojekt, bei dem seine regionalen Vizepräsidenten, die für mehr als 9.000 Mitarbeiter verantwortlich sind, die Bereichsmanager coachen sollten. In Zusammenarbeit mit Cornerstone traf sich ArcBest mit seinen Führungskräften, um die Kenntnisse, Kompetenzen und Verhaltensweisen aufzudecken, dank denen sie Spitzenleistungen in ihren Rollen erbringen konnten, und passte dann die Beschreibungen für die Rollen in IBM Watson Talent Frameworks an.



Black merkt an: „Die Zusammenarbeit mit den Teams von IBM und Cornerstone war von Anfang an eine großartige Erfahrung. Durch die Einführung eines Ansatzes, bei dem das Ausbilden von Schulungspersonal im Vordergrund steht, haben wir schnell Wissen über die Best Practices von IBM im Zusammenhang mit Treffen mit Fachexperten und der Erfassung ihrer Erkenntnisse in IBM Watson Talent Frameworks verbreitet. Als wir das Ende unseres Pilotprojekts erreichten, waren wir mit der Lösung praktisch unabhängig und bereit, sofort loszulegen.“



Heute ist das Unternehmen dabei, Kenntnisstände für jede seiner Führungsrollen zu definieren, mit Verhaltenserklärungen und Erwartungen für jede Stufe. ArcBest kategorisiert seine Jobs außerdem in Familien und legt lineare Entwicklungen von Führungspositionen auf Einstiegsebene zu höheren Positionen fest.



„Unser neuer Ansatz für das Leistungsmanagement macht es unseren Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen leichter, die Kenntnisse zu verstehen, die sie benötigen, um von einem einzelnen Beitragenden in eine Führungsrolle zu wechseln“, fügt Black hinzu. „Noch besser ist, dass unsere Mitarbeiter in unserem Cornerstone-Online-Schulungsportal an ihren persönlichen Elementen für Schulung und berufliche Weiterentwicklung arbeiten können, wodurch es für sie einfacher denn je ist, die Kenntnisse und Verhaltensweisen zu entwickeln, die sie zum Erreichen ihrer Karriereziele benötigen.“



Während der Erstellung maßgeschneiderter Jobprofile für die einzelnen Teams deckt ArcBest die aktuellen und zukünftigen Anforderungen für Rollen im gesamten Unternehmen auf.



„Wir fragen unsere Führungskräfte: ‚Was brauchen Sie Ihrer Meinung nach, um in dieser Rolle ein Rockstar zu sein?‘“, sagt Black. „Dieser Prozess hilft unseren Top-Talenten, Kenntnisse zu benennen, von denen sie wissen, dass sie von entscheidender Bedeutung sind, die sie aber vorher nicht genau beschreiben konnten. Die Gewinnung dieser Erkenntnisse ist besonders wichtig für Bereiche der Organisation, die sich schnell verändern, um dem Kundenbedarf gerecht zu werden. Mit IBM Watson Talent Frameworks können wir sicherstellen, dass unsere Beschreibungen die Anforderungen genau widerspiegeln, und wir können sie auf dem neuesten Stand halten, wenn sie sich weiterentwickeln.“