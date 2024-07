Die Modernisierung der SAP-Umgebung versetzt APL in eine bessere Position, um seinen Kunden einen umfassenden Einblick in den Markt zu geben. Die Daten, die für die Erstellung dieser Berichte benötigt werden, befinden sich in der SAP Business Warehouse-Anwendung, die APL auf die schnellere SAP HANA-Datenbank verlagert hat. Dadurch kann APL effizienter Analysen durchführen und komplexe Berichte erstellen. Die Bereitstellung von Markteinblicken ist einer der Geschäftszweige von APL, wodurch das Unternehmen seinen Umsatz steigern und seine Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen kann.

Dannarjaya Harinta Sri erklärt: „Früher haben wir unseren Kunden die wichtigsten Verkaufszahlen per automatischer E-Mail übermittelt, die jeden Morgen die Daten des Vortages enthielt. Mit den neuen Funktionen von SAP HANA können wir die Daten stündlich aktualisieren, so dass Arzneimittelhersteller nahezu in Echtzeit Einblicke in Bestände und Verkäufe erhalten.

„Da wir in der Lage sind, viel detailliertere Daten bereitzustellen, können wir unseren Kunden helfen, historische Trends zu untersuchen, künftige Trends vorherzusagen und die Zahlen weiter aufzuschlüsseln, um bestimmte Medikamente, Produktkategorien oder Provinzen detaillierter zu untersuchen. Im Moment stellen wir unseren Kunden die Informationen über eine Webseite zur Verfügung, und in Zukunft können wir Dashboards in SAP Fiori anbieten.“

„Indem wir Pharmaunternehmen aussagekräftigere Informationen über den Verkauf ihrer Produkte bereitstellen, wandeln wir uns von einem Vertriebsunternehmen zu einem echten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen mit Mehrwert. Wir sind zuversichtlich, dass unsere neuen Dienstleistungen die Kundentreue stärken, uns bei der Gewinnung neuer Kunden helfen und selbstverständlich eine bessere Gesundheitsversorgung für die Menschen in Indonesien bieten werden.“