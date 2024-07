Um den Apendo Digital Assistant (ADA) für Kommunen zu realisieren, hat das Unternehmen mit IBM zusammengearbeitet. Die Lösung wurde mithilfe der IBM Watson- und IBM Cloud Pak-Technologie entwickelt und über ein IBM Embedded Solution Agreement (ESA) bereitgestellt.

„Unser erster Schritt war die Entwicklung der schwedischen Sprachunterstützung in Watson Discovery“, erinnert sich Ekberg. „Wir haben das Programm mit über 550.000 schwedischen Wörtern trainiert. Es übersetzt nicht, es beherrscht die schwedische Sprache wirklich. Dadurch sind seine Antworten und sein Verständnis viel intuitiver.“

Jetzt können Stadtverwaltungen verschiedene Funktionen an die Schnittstelle des virtuellen Assistenten auslagern, sodass das KI-gesteuerte Tool automatisch auf Bürgeranfragen reagiert. Da die Kontaktzentren weiterhin mit Fragen zu COVID überschwemmt werden, können die Städte ADA darauf trainieren, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu geben, wie z. B.: ‚Wo kann ich mich testen lassen?’ Oder: ‚Wie bekomme ich eine Impfstoffdosis?’

ADA kann auch direkt in Berichterstattungs- und Planungsprozesse für Wartungsservices integriert werden. „Nehmen wir an, Sie machen im Winter einen Spaziergang“, erklärt Ekberg. „Und Sie sehen, dass niemand Schnee geräumt hat. Sie können ein Foto von der Schneedecke auf der Straße machen und es mit Ihrem Handy einsenden. Anschließend wird ADA das Problem mithilfe der Bilderkennung klassifizieren und die Schneeräumung planen. Dasselbe können Sie auch mit anderen Schäden, wie z. B. Schlaglöchern, machen. Der Assistent nimmt die Meldung auf und fügt sie der Arbeitsliste hinzu.“

Er fährt fort: „Wenn Sie Ihr Smartphone benutzen, müssen Sie nicht einmal wissen, wo Sie sich befinden. Unsere Lösung fügt Ihre Standortdaten einfach zum hochgeladenen Bild hinzu.“

ADA stützt sich auf die IBM watsonx Assistant-Technologie, um die dialogorientierte KI bereitzustellen, während IBM Watson Discovery erweiterte KI- und Suchfunktionen ermöglicht. „Sie können einen normalen Chatbot haben, der nur das beantworten kann, wofür er trainiert wurde“, fügt Ekberg hinzu. „Aber wir haben ADA so entwickelt, dass er dem menschlichen Verhalten so nahe wie möglich kommt. Wenn Sie persönlich eine Antwort auf etwas nicht wissen, lesen Sie es nach. Und genauso ist es bei ADA. Wenn ADA mit dem vorhandenen Training nicht antworten kann, durchsucht IBM Watson Discovery alle zugehörigen Bibliotheken und gibt die beste oder häufigste Antwort, die das Tool finden kann. Und wenn diese Antwort in einem 100-seitigen Dokument steht, wird ADA Sie genau zu der Seite führen und den spezifischen Satz hervorheben.“

ADA verwendet auch IBM Cloud Pak for Data System für seine zugrunde liegenden Daten- und KI-Plattform. Aufgrund umfassenderer Vorschriften müssen diese schwedischen Gemeinden alle Daten im Land aufbewahren. Diese spezielle IBM Technologie wurde entwickelt, um die Vorteile einer Hybrid Cloud in einer On-Premise-Umgebung zu nutzen.