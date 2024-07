So entstand die Idee des Self-Service für Mitarbeiter. AB InBev wollte seine komplizierte HR-Landschaft durch die Einführung einer einzigen globalen Lösung zur Unterstützung der Mitarbeiter und zur Verbesserung ihrer Erfahrungen optimieren und wählte Workday als HCM-Software (Human Capital Management). Gemeinsam mit einem Team von IBM® Workday Consulting Services, einem Teil von IBM® Consulting, erarbeitete AB InBev mit IBM eine Lösung für die Integration zwischen den alten HR-Anwendungen und der HCM-Software.



Aufgrund von COVID-19 war es nicht mehr möglich, während der Implementierung vor Ort zu sein. Die Anbindung von Standorten in unterschiedlichen Zeitzonen wurde zu einem zusätzlichen Hindernis. Die beiden Teams mussten die gesamte Methodologie aus der Ferne erstellen und verwalten, was sie zur Anpassung der Pläne und zur Neuorganisation der Planungsrunden zwang. Die Anpassung an die neue virtuelle Arbeitsweise erschien anfangs einschüchternd. Doch dank der Fähigkeit aller Beteiligten, während des gesamten Prozesses agil zu werden, konnte AB InBev selbst während einer Pandemie die Arbeit fortsetzen.

„Wir wissen, dass persönliche Kontakte eine ganz andere Interaktionsebene darstellen, aber als COVID-19 einschlug, mussten wir uns flexibel anpassen“, sagt Guilherme Isidoro, Global Director/People Tech bei AB InBev. „Wir hatten ein gemeinsames Ziel und waren in der Lage, ein Netzwerk zu knüpfen.“

IBM Consulting meisterte die Herausforderungen, die sich aus der Arbeit mit sechs verschiedenen geografischen Zonen und fragmentierten Legacy-Anwendungen ergaben, und schloss das Daten-Catch-up und die End-to-End-Tests erfolgreich ab – und zwar mit einer Erfolgsquote von 100 %.

Mit der Einführung von Workday ist das neue, modernisierte System zu einer zentralen Anlaufstelle für die Beschäftigten geworden, um karrierebezogene Prozesse wie die Suche nach bestimmten Positionen, die Navigation in Organigrammen und die Kontaktaufnahme mit Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen zu steuern. Das System bietet außerdem die Möglichkeit, persönliche Ziele festzuhalten und Feedback einzuholen. Für Manager ist Workday zu einem universellen Ort geworden, an dem sie Dinge für sich und ihre Teams erledigen können. Sie können die Mitglieder ihres Teams aufrufen und sich über deren Vergütung, Kompetenzbeurteilungen und Karriereziele informieren. Diese neue Übersicht bietet Managern ein besseres Verständnis für ihre Mitarbeiter und den Aufbau von stärkeren Beziehungen, wie es zuvor nicht möglich war.

Was einst ein Multi-System-Tool mit unorganisierten Daten war, ist nun eine zentrale Informationsquelle (Single-Source-of-Truth), mit der AB InBev Analysen für Initiativen wie die Untersuchung der Mitarbeiterfluktuation auf lokaler Ebene durchführen kann. Workday bietet AB InBev einen effizienten Weg zur Verwaltung und Analyse von Daten und hilft dem Unternehmen, seine Ziele zu erreichen und die HR-Prozesse im gesamten Unternehmen zu verbessern.

„Bisher haben wir ein einheitliches System entwickelt, das uns freien Zugang zu den Daten ermöglicht, damit wir unsere Entwicklung im Bereich der Datenanalyse fortsetzen können“, fügt Isidoro hinzu. „Wenn wir die gleichen Prozesse, Systeme und Erkenntnisse aus den Daten und Analysen haben, können wir auch eine bessere Erfahrung für unsere Beschäftigten schaffen.“