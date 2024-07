Andhra Paper prüfte seine Optionen für die Übertragung der Daten und den lokalen Betrieb der SAP-Lösungen.

„IBM hat eine geniale Lösung vorgeschlagen, um unsere Daten aus den USA abzurufen“, fährt Pamidimukkala fort. „IBM stellte ein an das Netzwerk angeschlossenes Speichergerät zur Verfügung, mit dem Administratoren eine Kopie unserer SAP-Daten erstellten. IBM lieferte das Gerät physisch an sein Rechenzentrum in Virginia und stellte eine verschlüsselte Verbindung über die IBM Cloud her, um die Daten an ihren endgültigen Bestimmungsort in Chennai, Indien, zu übertragen.“

Für den Betrieb seiner SAP-Lösungen hat sich Andhra Paper für Enterprise Application Managed Services for SAP Solutions auf der IBM Cloud entschieden.

„Da unsere Betriebe in Indien in relativ kleinen Städten angesiedelt sind, wäre es zu kostspielig, zu komplex und zu riskant gewesen, vor Ort Personal für ein neues Rechenzentrum zu finden“, erklärt Pamidimukkala. „Wir waren der Meinung, dass die Cloud die optimale Wahl war. Durch die Umstellung auf die IBM Cloud mussten wir keine Systemadministratoren mehr einstellen, was die Einstellung von fünf Vollzeitäquivalenten [VZÄ] in der IT-Abteilung überflüssig machte und unsere Betriebskosten niedrig hielt. Das Wichtigste ist, dass sich unser Team auf die Entwicklung von Mehrwertleistungen für das Unternehmen konzentrieren kann, in der Gewissheit, dass IBM sich rund um die Uhr um unsere wichtigen SAP-Systeme kümmert.