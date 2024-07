AdVini hat zur Entwicklung seines Geschäfts stets mit fortschrittlichen Technologien gearbeitet. Seit Jahren setzt das Unternehmen SAP-Tools ein, um die gesamte Produktionskette zu verwalten, vom Anbau und der Ernte über die Weinherstellung bis hin zur Auslieferung der Endprodukte. Obwohl das „On-Premise“-Modell fest in der Organisationsstruktur des Unternehmens verankert ist, verlor es allmählich an Bedeutung, was das Unternehmen dazu veranlasst hat, einen Wechsel in die Cloud zu erwägen. In der Tat gibt es vier Hauptprobleme, die die IT-Abteilung dazu veranlasst haben, sich mit dieser Lösung zu befassen.



Unternehmenswachstum: Die Entwicklung von AdVini durch externe Wachstumsoperationen erfordert die regelmäßige Einbindung neuer Unternehmen, neuer Ressourcen, neuer Benutzer ... Dies erfordert technologische Investitionen, Personalressourcen und Zeit.



"Physische" Risiken: Das Kern-IT-System befindet sich am Hauptsitz des Unternehmens in Saint-Félix-de-Lodez. Dieser Ort ist ein Weinbauparadies, aber dennoch abgelegen, und die Telekommunikations- und Elektroinfrastruktur ist nicht so robust wie in den großen Städten.



Das „Cyber“-Risiko: Wenn neue Benutzer und neue Unternehmen hinzukommen, steigt das Risiko von Hackerangriffen. Gleichzeitig sind immer mehr Wirtschaftszweige von Hackerangriffen betroffen, darunter auch die Agrarindustrie.



Schließlich die technologische Entwicklung: AdVini hat sein IS auf der Grundlage des SAP-Angebots aufgebaut (ECC, HANA-Datenbank, Business Objects ...). Diese wurden 2013 auf extrem leistungsstarken Servern installiert, die aufgrund der für die Datenmengen von 25 Standorten und 6 verschiedenen Produktionsstätten erforderlichen Ressourcen an ihre Grenzen stießen