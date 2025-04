„Das MVP, das wir mit Deegloo fertiggestellt haben, war super, super nützlich, um zu lernen, wie die watsonx®-Plattform funktioniert und wie einfach der Einstieg war“, sagt Bukovac. “In Zukunft werden wir uns mit den Herausforderungen der Verwaltung strukturierter Daten und der Erstellung zuverlässiger Konfidenzwerte für die KI-Antworten befassen.“

AdriaCamps hat einen Drei-Stufen-Plan für die Einführung von generativer KI. Zunächst werden die Antworten auf Kundenanfragen teilweise automatisiert, sodass sich das Team aus fünfzehn Kundenservice-Mitarbeitern auf komplexere Fälle konzentrieren kann. Zweitens wird eine interne Wissensdatenbank aufgebaut, die von den Agenten abgefragt werden kann. Schließlich wird es möglicherweise kundenorientierte intelligente Chatbots bereitstellen.

„Unsere Vision ist es, die Arbeit unserer bestehenden Agenten mithilfe von KI zu erweitern. So können wir mit unserem aktuellen Team in andere Länder expandieren“, sagt Bukovac. „Wir müssen weitere Tests durchführen und sehen, wie die Branchen einige der plattformunabhängigen Herausforderungen lösen, auf die wir gestoßen sind.“ Unsere anfängliche Entscheidung für watsonx.ai gibt uns die Flexibilität, andere KI-Modelle bei Bedarf problemlos zu integrieren, was unsere zukünftigen Optionen offen lässt.“