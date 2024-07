Acrometis, LLC

Acrometis entschied sich für IBM Cloud Mass Data Migration, um seine Daten schnell an IBM Cloud Object Storage zu übertragen. Durch die Auswahl der Cold Vault-Option in IBM Cloud Object Storage kann Acrometis seine selten genutzten Daten über Jahre hinweg speichern, ohne dass die Kosten in die Höhe schnellen.

„Wir waren zuversichtlich, dass der Transport unserer Daten in einem physischen Gerät ein effizienter Weg sein würde, um unsere Migration schnell durchzuführen, aber eines unserer Hauptanliegen war die effektive Verschlüsselung all jener Daten, die wir seit vielen Jahren sicher aufbewahrt hatten“, kommentiert Varghese.

„Als wir von IBM Cloud Mass Data Migration hörten, erkannten wir sofort, dass dies der optimale Weg war, um unsere historischen Daten zu übertragen – nicht nur wegen der sicheren, verschlüsselten Speicherung der Daten, sondern auch, weil es ein sehr preisgünstiges Angebot war. Nachdem wir das IBM Cloud Mass Data Migration-Gerät erhalten hatten, schlossen wir es einfach an, übertrugen unsere Daten und schickten es dann zurück an IBM. Innerhalb von nur zwei Tagen waren alle unsere Daten in IBM Cloud Object Storage zugriffsbereit.“

Er fügt hinzu: „Wir haben die IBM Cloud Mass Data Migration über die IBM-Website bestellt, und der gesamte Prozess verlief reibungslos. Das Team nahm sich sogar die Zeit, uns zu zeigen, wie wir uns beim IBM Cloud Object Storage-Portal anmelden und unsere Daten abrufen können. Wenn wir in Zukunft historische Daten für unsere Kunden verarbeiten, werden wir auf jeden Fall dieses Verfahren für die Migration ihrer Daten verwenden.