Seit der Implementierung der Lösung hat ABO Wind seine Effizienz um 80 % verbessert, da Aufgaben wie die manuelle Untersuchung und Extraktion von Daten entfallen. Dadurch konnte sich das Team auf das Geschäft konzentrieren. „Wir sind jetzt wirklich stark auf dem Windmarkt präsent“, sagt Clouet. „Wir wissen bereits in der frühen Phase der Projektentwicklung, was auf dem französischen Markt passiert. In einigen Fällen führen wir Gespräche mit der Regierung und sind in der Lage, ihnen nationale Zahlen vorzulegen.“ Diese Erkenntnisse helfen nicht nur bei der Optimierung der Preisgestaltung, sondern verleihen ABO Wind auch eine noch größere Glaubwürdigkeit gegenüber potenziellen Auftraggebern und Käufern.

Außerdem kann ABO Wind so dem zusätzlichen Druck auf dem globalen Energiemarkt standhalten. „Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Preise für Strom und Materialien so hoch“, erklärt Clouet. „Der Verkauf von Strom zum bestmöglichen Preis ist also nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig, um ein Projekt zu realisieren.“

Mit Blick auf die Zukunft sehen Clouet und sein Team noch weitere Möglichkeiten, die sie mit der WATsNEXT- und Watson-Lösung nutzen können. Ein Plan ist, dass das Tool geografische Informationen sammelt und diese in einen regelmäßigen Newsletter für das Akquisitions- und Entwicklungsteam von ABO Wind einfließen lässt, damit diese die Aktivitäten der Konkurrenz in der Nähe ihrer eigenen Projekte leichter erkennen können.