SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Da der uneingeschränkte Zugang zu ihrer Entwicklungsumgebung von entscheidender Bedeutung ist, investiert die SEG schon seit langem in IBM Z Mainframes. Aber nur, wenn es für das Unternehmen einen zwingenden geschäftlichen Grund gibt, einen neuen Server der allerneuesten Generation zu kaufen. Daher arbeitet das Unternehmen seit vielen Jahren mit IBM Global Asset Recovery Services zusammen, um seine Infrastruktur mit IBM Certified Pre-owned Servern zu vernünftigen Kosten auf dem neuesten Stand zu halten. So wird sichergestellt, dass es über die nötige Infrastruktur verfügt, um erstklassige Software zu entwickeln, die auch die neueste IBM Db2 for z/OS Datenbanklösung nutzt.

Bei der Zusammenarbeit mit IBM Certified Pre-owned Equipment weiß SEG, dass es gebrauchte IBM Mainframes, Funktionen und Ersatzteile für den Server erhalten kann. Was noch wichtiger ist: Sie bekommen die gewünschte Qualität, die durch die IBM-Zertifizierung gesichert ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da der Mainframe das Rückgrat der Entwicklungsaktivitäten ist und längere Ausfallzeiten für das Unternehmen kostspielig wären, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf den guten Ruf.

Karl Henn fügt hinzu: „Wir kennen den Markt und haben in der Vergangenheit mit Drittanbietern zusammengearbeitet, die gebrauchte Geräte verkaufen. Aber wir haben schnell erkannt, dass nur IBM Global Asset Recovery Services die Lösung, die wir brauchen, zum richtigen Zeitpunkt und zu einem vernünftigen Preis liefern kann. Die Möglichkeit, das System auf unsere Anforderungen zuzuschneiden, war entscheidend, um sicherzustellen, dass der zertifizierte, gebrauchte Server über genügend Leistung und alle Funktionen verfügt, die wir für unsere Entwicklungs- und Testarbeit benötigen.“

Die für die IBM Z-Plattform typische Stabilität erstreckt sich auch auf die Kompatibilität der Hardware über Servergenerationen hinweg. Dank der vorausschauenden Einführung neuer Funktionen, die in der Regel die Abwärtskompatibilität bis zu zwei Servergenerationen zurück nicht unterbrechen, kann SEG die aktuellste Software auf seinen wiederaufbereiteten Servern verwenden.

Beim letzten Upgrade arbeitete SEG eng mit IBM Global Asset Recovery Services zusammen, um einen zertifizierten, gebrauchten IBM zEnterprise BC12 (zBC12) Server einzusetzen. Der Server wird für die Entwicklung von Tools wie SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) und WLX Audit for Db2 z/OS verwendet, die Kunden bei der Feinabstimmung ihrer Anwendungen für eine optimale Leistung helfen, die Datenbankverwaltung vereinfachen, Standardaufgaben automatisieren, die neuen Herausforderungen von Db2 12 Continuous Delivery angehen und die Möglichkeit für eine vollständige Konformität mit geringem bis gar keinem Overhead bieten. Darüber hinaus dient diese moderne Serverarchitektur einer Vielzahl von Db2 z/OS Pocket Tools.