Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen

Das Unternehmen leitete das Migrationsprojekt selbst und stellte ein kompetentes Team zur Steuerung der Systemintegrationsarbeiten zur Verfügung. Um die Kompetenzen der internen Ressourcen zu erweitern, entschied sich das Unternehmen, externe Anbieter hinzuzuziehen, die ihr Fachwissen an wichtigen Punkten des Projekts einbrachten.

„Unsere Teams haben sich im Laufe der Jahre hervorragende Kenntnisse über Oracle-Anwendungen und andere Unternehmenssysteme angeeignet, und wir wussten, dass sie für dieses Projekt am besten geeignet waren“, erläutert der Chief Information Officer.

„Gleichzeitig erkannten wir, dass sie nicht unbedingt über das nötige Fachwissen verfügten, um einige der eher technischen Aspekte der Migration zu bewältigen. Deshalb sahen wir uns nach einem externen Anbieter um, der uns dabei helfen konnte, diese Qualifikationslücken zu schließen.“

Das Unternehmen wählte IBM Services als einen seiner wichtigsten Partner: „Wir haben einen sehr flexiblen Vertrag mit IBM Services abgeschlossen, in dessen Rahmen wir Schlüsselrollen in unserem Migrationsprojekt je nach Bedarf besetzen konnten. Wenn wir eine bestimmte Qualifikation benötigten, setzte sich unser Programmmanager mit dem IBM-Projektmanager in Verbindung, um unsere Anforderungen zu umreißen, und dieser wies uns eine geeignete Ressource für die benötigte Zeit zu - einfacher hätte der Prozess nicht sein können.



„IBM Services besetzte schließlich eine Reihe von Schlüsselpositionen in dem Projekt, darunter die Leitung der technischen Konfiguration, Chefarchitekten und Programmierexperten.“



Dank der fachkundigen Beratung und Unterstützung durch IBM Services während des gesamten Projekts konnte das Unternehmen die Migration erfolgreich durchführen und seine Neuerwerbungen auf dem Oracle Utilities CC&B-System konsolidieren.



„Dies war unsere erste Zusammenarbeit mit IBM Services, und wir waren von der Qualität der bereitgestellten Ressourcen sehr beeindruckt“, so der Chief Information Officer. „Die Zusammenarbeit mit IBM war eine großartige Erfahrung – ihre Berater verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse der Oracle-Anwendungen und sind das Projekt sehr professionell und diszipliniert angegangen.



„Mit der Unterstützung von IBM Services konnten wir eine reibungslose Migration durchführen und ohne Probleme in den Echtbetrieb gehen, so dass wir unser Ziel eines nahtlosen Übergangs erreicht haben. Diese vollständige Systemumstellung, einschließlich der Unterstützung unserer neu gewonnenen Kunden beim Verständnis ihrer neu gestalteten Rechnungen, wurde erfolgreich durchgeführt, während gleichzeitig die Gesamtzufriedenheit der Kunden erhalten blieb.“



Darüber hinaus hat IBM die Unternehmensintegrationsarchitektur des Unternehmens auf Oracle Fusion Middleware-Lösungen umgestellt. Erneut lieferte das IBM Services Team wichtige Personaldienstleistungen und überarbeitete Dutzende von Integrationen zwischen der Oracle Utilities CC&B-Plattform und anderen Unternehmenssystemen, darunter IBM® Maximo Asset Management, das zur Verfolgung und Verwaltung von Vermögenswerten im gesamten Verteilungsnetz eingesetzt wird.



„Wir haben die Expertise des IBM-Teams rund um Oracle Fusion Middleware als großen Vorteil empfunden“, sagt der Chief Information Officer. „Durch die Nutzung ihrer Design- und Architekturkenntnisse konnten wir unsere Integrationsschicht verbessern, um bessere Verbindungen zwischen unseren Unternehmensanwendungen herzustellen. Alles arbeitet jetzt viel zuverlässiger zusammen, und wir können sicherstellen, dass Informationen über Kunden, Assets und Abläufe nahtlos in das gesamte Unternehmen einfließen.“