Heute hat 1LINK seine ursprüngliche Vision in die Tat umgesetzt – und diese Vision entwickelt sich weiter. „Die Digitalisierung wird immer stärker vorangetrieben“, so Aslam, „vor allem in diesem Jahr, wegen COVID. Die gute Nachricht ist, dass wir darauf vorbereitet sind. Deshalb haben wir 2018 damit begonnen – damit wir technologisch bereit sind, wenn das Transaktionswachstum zunimmt.“

Die Zeit- und Kosteneinsparungen für 1LINK-Kunden, die durch diese Lösung erzielt werden, sind ebenfalls ein Gewinn. Khan schätzt, dass das Testen und Onboarding auf der API Connect-Plattform zwei bis drei Wochen dauert, im Vergleich zu zwei bis drei Monaten mit dem alten System.

Da die Transaktionen, die über die API Management-Plattform laufen, allmählich ansteigen, sind die Aussichten für das Unternehmen insgesamt positiv. Tatsächlich hat sich das gesamte Transaktionsvolumen für das Unternehmen zwischen 2019 und 2020 mehr als verdoppelt – von 590 Millionen auf 1,4 Milliarden – und der Wert dieser Transaktionen ist im gleichen Zeitraum um 64 % gestiegen – von 4,7 Billionen PKR auf 8,3 Billionen PKR.

In letzter Zeit hat 1LINK Open API-Roadshows durchgeführt und ist auf großes Interesse in der Fintech-Community gestoßen. „Wir haben eine sehr gesunde Pipeline an neuen Unternehmen, die versuchen, sich mit 1LINK zu verbinden“, sagt Aslam, „und wir gehen davon aus, dass mehr Volumen über die Open API-Plattform kommen wird, wenn diese Unternehmen tatsächlich auf den Markt gehen und ihre Anwendungsfälle einführen.“

Für die Zukunft plant das Unternehmen, die IBM API Connect-Lösung zu nutzen, um neue Integrationen mit weiteren Branchen und Regierungsbereichen zu unterstützen. Außerdem prüft das Unternehmen Möglichkeiten zur Modernisierung seiner Infrastruktur – eine Umstellung, für die IBM API Connect vorkonfiguriert ist – sowie die Möglichkeit, künstliche Intelligenz in seine Marketingsysteme einzubinden.

„Wir streben eine langfristige Beziehung mit IBM an. Die Idee ist, sichere, zuverlässige Systeme zu haben und in der Lage zu sein, eine große Anzahl von Transaktionen zu verarbeiten – nicht nur von Geldautomaten, sondern auch von mobilen Apps, Internetbanking-Portalen und E-Commerce-Apps. Wir sehen uns API Connect an, damit die Lösung uns dabei helfen kann“, sagt Khan. „Wir haben mit 12 APIs angefangen. Heute haben wir schon 30 APIs. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei Jahren möglicherweise weitere 100 haben werden.“