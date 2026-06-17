KI und watsonx Jobs Werde Teil unseres Teams als Experte für KI und watsonx und arbeite an spannenden Projekten mit, um die Zukunft der KI für Unternehmen mitzugestalten. Gestalte, wie Unternehmen KI in Hybrid-Cloud-Landschaften aufbauen, steuern und skalieren.

Jobs in der Cloud Unterstütze Unternehmen dabei, ihre Multicloud-Reise zu beschleunigen, indem du das flexible Hybrid-Cloud-Portfolio von Red Hat mit unserer Technologie und unserem offenen Ökosystem strategischer Partner kombinierst.

Jobs im Bereich Consulting Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Transformation hin zu hybriden Multicloud-Lösungen und KI zu beschleunigen, indem du das flexible Hybrid-Cloud-Portfolio von Red Hat mit unserer Technologie und unserem offenen Ökosystem strategischer Partner kombinierst.

Jobs im Bereich Daten und Analysen Hilf mit, die Daten unserer Kunden in greifbaren geschäftlichen Mehrwert zu verwandeln, indem du Informationen analysierst, Ergebnisse kommunizierst und vertrauenswürdige Datengrundlagen schaffst, die einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in Hybrid-Cloud-Umgebungen ermöglichen.

Jobs im Bereich Design und UX Leiste einen Beitrag zur Gestaltung der grundlegendsten Produkte und Webseiten von IBM, indem du gemeinsam mit Designern und Entwicklern Kunst, Technologie und durchdacht integrierte KI-Funktionen miteinander verbindest.

Jobs im Bereich Enterprise Operations Vom Marketing bis zur Personalabteilung, vom Finanzwesen bis zum Einkauf: Baue deine Karriere auf, indem du Tausenden von IBM-Mitarbeitenden hilfst. Unterstütze den Einsatz von KI-gestützten Tools, die unsere internen Abläufe intelligenter und effizienter machen.

Jobs im Bereich Infrastruktur und Technologie Arbeite mit einem breiten Spektrum an Technologien und Kompetenzen - von Netzwerk- und Systemadministration bis hin zu Automatisierung und der Integration von KI. Unterstütze deine Kunden beim Aufbau einer robusten Hybrid-Cloud-Infrastruktur, die ihre wichtigsten Workloads unterstützt.

Jobs im Produktmanagement Du treibst Innovationen bei IBM voran und gestaltest Produkte, die Branchen weltweit transformieren. Arbeite mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, um KI-gestützte Lösungen für Hybrid-Cloud-Umgebungen zu entwickeln, die auf die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Jobs im Bereich Projektmanagement Du koordinierst technische Projekte auf agile Weise und stehst Kunden, Partnern und IBM-Mitarbeitenden zur Seite, die Sprints umsetzen und Projekte zum Abschluss bringen. Als Ansprechpartner leitest du Initiativen zur Integration von KI, Automatisierung und Hybrid-Cloud-Technologien in Kundenlösungen.

Jobs in der Forschung Mit der Welt als deinem Labor kannst du die Grenzen von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft erweitern, um die Welt besser zu machen. Entdecke bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen KI, Hybrid-Cloud, Quantencomputing und neue Technologien, die die Zukunft prägen.

Jobs im Bereich Vertrieb Als technischer Experte nutzen Sie Ihr betriebswirtschaftliches Verständnis, um Kundenbeziehungen aufzubauen und zu festigen, Hardware- und Softwarelösungen zu kombinieren, um einen echten Mehrwert zu schaffen, und Kunden bei der erfolgreichen Einführung von Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen zu unterstützen.

Jobs im Bereich Security In diesem Team aus Problemlösern überwachst, analysierst und nutzt du deine forensischen Fähigkeiten, um Risiken frühzeitig zu erkennen und so eine cloudbasierte Welt in unsicheren Zeiten zu schützen. Trage dazu bei, Hybrid-Cloud-Umgebungen zu sichern und KI-Systeme zu schützen.