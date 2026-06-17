Karrierebereiche bei IBM

Gestalte deinen eigenen Weg - ganz im Stil eines IBM-Mitarbeitenden. Erkunde die vielfältigen Möglichkeiten, deine Fähigkeiten einzusetzen, um Innovationen voranzutreiben, Ergebnisse zu verbessern und eine bessere Welt zu schaffen.

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KI und watsonx Jobs

Werde Teil unseres Teams als Experte für KI und watsonx und arbeite an spannenden Projekten mit, um die Zukunft der KI für Unternehmen mitzugestalten. Gestalte, wie Unternehmen KI in Hybrid-Cloud-Landschaften aufbauen, steuern und skalieren.

Jobs in der Cloud

Unterstütze Unternehmen dabei, ihre Multicloud-Reise zu beschleunigen, indem du das flexible Hybrid-Cloud-Portfolio von Red Hat mit unserer Technologie und unserem offenen Ökosystem strategischer Partner kombinierst.

 Jobs im Bereich Consulting

Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Transformation hin zu hybriden Multicloud-Lösungen und KI zu beschleunigen, indem du das flexible Hybrid-Cloud-Portfolio von Red Hat mit unserer Technologie und unserem offenen Ökosystem strategischer Partner kombinierst.

 Jobs im Bereich Daten und Analysen

Hilf mit, die Daten unserer Kunden in greifbaren geschäftlichen Mehrwert zu verwandeln, indem du Informationen analysierst, Ergebnisse kommunizierst und vertrauenswürdige Datengrundlagen schaffst, die einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in Hybrid-Cloud-Umgebungen ermöglichen.

 Jobs im Bereich Design und UX

Leiste einen Beitrag zur Gestaltung der grundlegendsten Produkte und Webseiten von IBM, indem du gemeinsam mit Designern und Entwicklern Kunst, Technologie und durchdacht integrierte KI-Funktionen miteinander verbindest.

 Jobs im Bereich Enterprise Operations

Vom Marketing bis zur Personalabteilung, vom Finanzwesen bis zum Einkauf: Baue deine Karriere auf, indem du Tausenden von IBM-Mitarbeitenden hilfst. Unterstütze den Einsatz von KI-gestützten Tools, die unsere internen Abläufe intelligenter und effizienter machen.

 Jobs im Bereich Infrastruktur und Technologie

Arbeite mit einem breiten Spektrum an Technologien und Kompetenzen - von Netzwerk- und Systemadministration bis hin zu Automatisierung und der Integration von KI. Unterstütze deine Kunden beim Aufbau einer robusten Hybrid-Cloud-Infrastruktur, die ihre wichtigsten Workloads unterstützt.

 Jobs im Produktmanagement

Du treibst Innovationen bei IBM voran und gestaltest Produkte, die Branchen weltweit transformieren. Arbeite mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, um KI-gestützte Lösungen für Hybrid-Cloud-Umgebungen zu entwickeln, die auf die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

 Jobs im Bereich Projektmanagement

Du koordinierst technische Projekte auf agile Weise und stehst Kunden, Partnern und IBM-Mitarbeitenden zur Seite, die Sprints umsetzen und Projekte zum Abschluss bringen. Als Ansprechpartner leitest du Initiativen zur Integration von KI, Automatisierung und Hybrid-Cloud-Technologien in Kundenlösungen.

 Jobs in der Forschung

Mit der Welt als deinem Labor kannst du die Grenzen von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft erweitern, um die Welt besser zu machen. Entdecke bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen KI, Hybrid-Cloud, Quantencomputing und neue Technologien, die die Zukunft prägen.

 Jobs im Bereich Vertrieb

Als technischer Experte nutzen Sie Ihr betriebswirtschaftliches Verständnis, um Kundenbeziehungen aufzubauen und zu festigen, Hardware- und Softwarelösungen zu kombinieren, um einen echten Mehrwert zu schaffen, und Kunden bei der erfolgreichen Einführung von Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen zu unterstützen.

Jobs im Bereich Security

In diesem Team aus Problemlösern überwachst, analysierst und nutzt du deine forensischen Fähigkeiten, um Risiken frühzeitig zu erkennen und so eine cloudbasierte Welt in unsicheren Zeiten zu schützen. Trage dazu bei, Hybrid-Cloud-Umgebungen zu sichern und KI-Systeme zu schützen.

 Jobs in der Softwareentwicklung

Nutze deine Kenntnisse im Bereich agile Codierung in Verbindung mit Open Source und IBM Cloud Computing, um an wirkungsvollen Projekten mitzuwirken. Entwickle Software, die Automatisierung, KI und Hybrid-Cloud-Architekturen nutzt, um globale Herausforderungen zu meistern.

Begleite uns in einer Führungsrolle - ganz im Stil eines IBM-Mitarbeitenden.

Karrieren verlaufen hier nicht nach einem festen Schema. IBM-Mitarbeiter erzielen echte Wirkung für Kunden, Gemeinschaften und untereinander - von Innovationen in der Quantentechnologie bis hin zu Hybrid Cloud, Mainframe-Technologien, KI und darüber hinaus.
KI

Von prädiktiven Erkenntnissen bis hin zu intelligenter Automatisierung - unsere KI-Technologien helfen dir, innovativ zu sein, zu skalieren und dein Geschäftswachstum zu beschleunigen.

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Cloud

Mit IBM Cloud kannst du eine skalierbare Infrastruktur zu geringeren Kosten aufbauen, neue Anwendungen sofort bereitstellen und Workloads je nach Bedarf skalieren - und das alles auf einer hochsicheren Plattform.

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Sicherheit

Die Sicherheitsprodukte von IBM schützen Unternehmen durch fortschrittliche Bedrohungserkennung, Zero-Trust-Frameworks und KI-gestützte Erkenntnisse. Schütze Daten, Anwendungen und Identitäten und sorge gleichzeitig für Ausfallsicherheit und Compliance.

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Consulting

Bei IBM® Consulting trifft vertrauenswürdiges Fachwissen auf leistungsstarke Technologie. Als einziges globales Beratungsunternehmen, das zu einem großen Tech-Leader gehört, erzielen wir mit fortschrittlicher KI und einem wissenschaftlich fundierten Ansatz effektive Ergebnisse, um die entscheidendsten Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen.

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Gute Gründe für IBM

Sich weiterentwickeln und führen wie ein IBMer

Bei IBM musst du nicht das Unternehmen wechseln, um dich völlig neu zu erfinden. 

Eine Reise der Neugestaltung und der Wirkung bei IBM
Mitarbeiter, der in die Kamera lächelt

Bewirke einen Unterschied wie ein IBMer

Wir streben nach einem nachhaltigen, positiven Einfluss auf die Welt, die Umwelt und die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben.

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Mitarbeiter mit einem Headset

Jeden Tag etwas Neues lernen

Bis 2030 wollen wir weltweit 30 Millionen Menschen weiterbilden. Die IBM-Mitarbeiter haben sich zudem verpflichtet, im Rahmen unserer Weiterbildungsprogramme jährlich mindestens 40 Stunden für die persönliche Weiterbildung aufzuwenden. Sieh dir die unten aufgeführten IBM SkillsBuild-Kurse an, damit du auf dieselbe Weise lernen kannst wie die IBM-Mitarbeiter.

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Mitarbeiter singen und spielen Gitarre
Mann, der in einem Büro steht
"Innerhalb von vier Jahren habe ich mich vom Entwickler zum Führungskraft entwickelt, betreue nun andere und trage dazu bei, schnellere und intelligentere Lösungen zu entwickeln, die einen echten Unterschied bewirken."


-Reynaldo, Consulting, Philippinen 

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