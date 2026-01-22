Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unser IBM Innovation Studio Ehningen auf dem IBM Technology Campus in Ehningen in Kürze eröffnet wird!
Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem neu gestalteten IBM Innovation Studio begrüßen zu dürfen – wo wir Sie von der Inspiration bis zur Umsetzung begleiten.
Das Innovation Studio bietet kollaborative Workshops, Aktivierungen und ShowCases an, die Sie, unsere Kunden und Partner, schneller mit der vollen Leistungsfähigkeit der innovativen Technologien von IBM verbinden und das Beste aus der Expertise und Erfahrung von IBM zusammenführen.
Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Herausforderungen mit unseren Branchen- und Technologie-Erkundungen sowie unseren immersiven Erfahrungen.
Definieren Sie anhand unserer Bewertungen und Design-Thinking-Workshops den optimalen Ansatzpunkt für Ihre Energie.
Unsere internen Experten helfen Ihnen, von der Idee zum Prototypen, zu gelangen, eine Roadmap zu entwickeln und schnell Ergebnisse zu erzielen.
Dr. Karsten Wildberger
Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Deutschland
Der neue IBM Technology Campus sendet ein starkes Signal für Deutschland als Innovationsstandort. Dieses Zentrum für KI, Quantencomputing und Cloud-Technologie ist ein Ort, an dem die Zukunft gestaltet wird. ”
Unsere kostenlosen Workshops beginnen mit der Erkundung der Kunst des Möglichen und der Kraft der Technologie, um Ihre Herausforderungen zu lösen. Unsere immersiven Erfahrungen, Bewertungsübungen, Deep-Dive-Sessions mit Experten und Demos werden Sie für den Rest des Tages inspirieren.
Definieren Sie den besten Ansatz, um Ihre Energie durch unsere Bewertungen, Benchmarkings und Design-Thinking-Workshops zu konzentrieren.
Unsere Projekte enden mit konkreten Möglichkeiten für Ihren Einstieg und die schnellere Erzielung von Ergebnissen. Gemeinsam entwickeln wir eine Roadmap mit klaren, umsetzbaren Schritten und vernetzen Sie mit IBM-Experten, die Ihnen helfen können.
Entdecken Sie die spannenden Themen, die Sie in unseren Innovation-Studio-Workshops erwarten. Suchen Sie etwas Spezielleres? Fordern Sie einen individuell auf Ihre Ziele und Herausforderungen zugeschnittenen Workshop an. Lassen Sie uns die perfekte Erfahrung für Sie gestalten!
Für CIO, CTO, LOB Executives oder SW-Entwickler, um durch den Aufbau personalisierter KI-Assistenten und Agenten neue Produktivität freizuschalten.
Für CIOs, CTOs, IT-Betrieb und Entwickler, um Integration, Bereitstellung und Betrieb durch KI-gestützte Automatisierung zu rationalisieren und so Effizienz, Resilienz und Time-to-Value zu steigern.
Für CDOs, CTOs, CIOs und Führungskräfte in KI und Daten, um den Datenzugriff im gesamten Unternehmen für Echtzeitanalyse und KI zu vereinfachen und zu sichern und die Kosten für ihr Data Warehouse zu senken.
Für CIOs, CTOs und Führungskräfte aus den Bereichen AIOps, Betrieb und Architektur, um den Wert einer bewusst gestalteten hybriden Umgebung mit und für KI aufzuzeigen.
IBM Innovation Studio, Ehningen
IBM Campus 1
71139 Ehningen
Mit dem Auto:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Flughafen Stuttgart:
Nehmen Sie die S-Bahn-Linie S2 in Richtung Schorndorf, steigen Sie in Rohr in die S1 in Richtung Herrenberg um, fahren Sie bis Ehningen und folgen Sie dann den oben genannten Anweisungen. Gesamtreisezeit: ca. 30–35 Minuten. Mit dem Taxi: ca. 45 Minuten, Kosten etwa 70–85 Euro.
Kontaktieren Sie Ihr IBM Innovation Studio Team und fordern Sie einen Workshop an.
Bilder vom IBM Technology Campus Ehningen: Alle Bildrechte liegen bei loomilux/kadawittfeldarchitektur