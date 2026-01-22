IBM Innovation Studio Ehningen

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unser IBM Innovation Studio Ehningen auf dem IBM Technology Campus in Ehningen in Kürze eröffnet wird!

Über die Eröffnung auf dem Laufenden bleiben
Darstellung des Haupteingangs des IBM Technology Campus in Ehningen

Demnächst verfügbar

Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem neu gestalteten IBM Innovation Studio begrüßen zu dürfen – wo wir Sie von der Inspiration bis zur Umsetzung begleiten. 
 

Das Innovation Studio bietet kollaborative Workshops, Aktivierungen und ShowCases an, die Sie, unsere Kunden und Partner, schneller mit der vollen Leistungsfähigkeit der innovativen Technologien von IBM verbinden und das Beste aus der Expertise und Erfahrung von IBM zusammenführen.
Was zu erwarten ist
Beginn mit der Erkundung der Möglichkeiten

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Herausforderungen mit unseren Branchen- und Technologie-Erkundungen sowie unseren immersiven Erfahrungen.    
Gemeinschaftliche Erarbeitung neuer Wege zur Beschleunigung Ihrer Transformation

Definieren Sie anhand unserer Bewertungen und Design-Thinking-Workshops den optimalen Ansatzpunkt für Ihre Energie.
Abschluss mit einem Plan und Knüpfen neuer Kontakte

Unsere internen Experten helfen Ihnen, von der Idee zum Prototypen, zu gelangen, eine Roadmap zu entwickeln und schnell Ergebnisse zu erzielen.

Unsere Vorgehensweise

Sechs Personen stehen im Studio
Anwendungsfall

Sind Sie neugierig, welche Bereitstellungsmuster wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in allen Branchen sehen? Lassen wir uns von anderen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Unsere branchenspezifischen Explorationssitzungen werden von unseren Experten geleitet, die aus erster Hand Erfahrung darin haben, Herausforderungen zu erkennen, Chancen zu entdecken, das Problem auf den Punkt zu bringen sowie Lösungen zu entwerfen und umzusetzen.
Zwei Personen stehen an der Timeline-Wand
Technologie-Briefings

Sind Sie daran interessiert, das Neueste zu sehen, was die IBM Technologie zu bieten hat? Unsere Technologie-Briefings werden von technischen Experten geleitet, die Sie durch die Neuerungen führen, wie Sie unsere Angebote in Ihrem Technologie-Stack nutzen können und den Wert aufzeigen, den Sie mit IBM erzielen.
Design Thinking Session im IBM Innovation Studio
Co-Creation-Workshops

Möchten Sie die größtmögliche Wirkung für Ihr Unternehmen erzielen? Diese kollaborativen Sitzungen nutzen Enterprise Design Thinking von IBM, um Ihnen zu helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken und entscheidende geschäftliche Herausforderungen zu lösen.
Geschäftsleute besprechen sich während eines Meetings im Büro
Tiefer eintauchen mit Experten

Benötigen Sie ein persönliches Gespräch mit unseren Technik- oder Branchenexperten? Diese maßgeschneiderten Engagements vor und nach der Implementierung bieten Ihnen direkten Zugang zu Experten, die Ihnen bei der Skalierung Ihrer Lösungen helfen, Perspektiven aufzeigen und vieles mehr.
Teilnehmer versammelten sich zu einer Diskussion
Konzentrierte Zusammenkünfte

Sind Sie neugierig, welche Bereitstellungsmuster wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in allen Branchen sehen? Lassen wir uns von anderen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Unsere branchenspezifischen Explorationssitzungen werden von unseren Experten geleitet, die aus erster Hand Erfahrung darin haben, Herausforderungen zu erkennen, Chancen zu entdecken, das Problem auf den Punkt zu bringen sowie Lösungen zu entwerfen und umzusetzen.
Sechs Personen stehen im Studio
Anwendungsfall

Sind Sie neugierig, welche Bereitstellungsmuster wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in allen Branchen sehen? Lassen wir uns von anderen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Unsere branchenspezifischen Explorationssitzungen werden von unseren Experten geleitet, die aus erster Hand Erfahrung darin haben, Herausforderungen zu erkennen, Chancen zu entdecken, das Problem auf den Punkt zu bringen sowie Lösungen zu entwerfen und umzusetzen.
Zwei Personen stehen an der Timeline-Wand
Technologie-Briefings

Sind Sie daran interessiert, das Neueste zu sehen, was die IBM Technologie zu bieten hat? Unsere Technologie-Briefings werden von technischen Experten geleitet, die Sie durch die Neuerungen führen, wie Sie unsere Angebote in Ihrem Technologie-Stack nutzen können und den Wert aufzeigen, den Sie mit IBM erzielen.
Design Thinking Session im IBM Innovation Studio
Co-Creation-Workshops

Möchten Sie die größtmögliche Wirkung für Ihr Unternehmen erzielen? Diese kollaborativen Sitzungen nutzen Enterprise Design Thinking von IBM, um Ihnen zu helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken und entscheidende geschäftliche Herausforderungen zu lösen.
Geschäftsleute besprechen sich während eines Meetings im Büro
Tiefer eintauchen mit Experten

Benötigen Sie ein persönliches Gespräch mit unseren Technik- oder Branchenexperten? Diese maßgeschneiderten Engagements vor und nach der Implementierung bieten Ihnen direkten Zugang zu Experten, die Ihnen bei der Skalierung Ihrer Lösungen helfen, Perspektiven aufzeigen und vieles mehr.
Teilnehmer versammelten sich zu einer Diskussion
Konzentrierte Zusammenkünfte

Sind Sie neugierig, welche Bereitstellungsmuster wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in allen Branchen sehen? Lassen wir uns von anderen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Unsere branchenspezifischen Explorationssitzungen werden von unseren Experten geleitet, die aus erster Hand Erfahrung darin haben, Herausforderungen zu erkennen, Chancen zu entdecken, das Problem auf den Punkt zu bringen sowie Lösungen zu entwerfen und umzusetzen.
Workshops
Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten

Unsere kostenlosen Workshops beginnen mit der Erkundung der Kunst des Möglichen und der Kraft der Technologie, um Ihre Herausforderungen zu lösen. Unsere immersiven Erfahrungen, Bewertungsübungen, Deep-Dive-Sessions mit Experten und Demos werden Sie für den Rest des Tages inspirieren.
Wir gestalten gemeinsam neue Wege, um Ihre Transformation zu beschleunigen

Definieren Sie den besten Ansatz, um Ihre Energie durch unsere Bewertungen, Benchmarkings und Design-Thinking-Workshops zu konzentrieren.
Abschluss mit einem Plan und Knüpfen neuer Kontakte

Unsere Projekte enden mit konkreten Möglichkeiten für Ihren Einstieg und die schnellere Erzielung von Ergebnissen. Gemeinsam entwickeln wir eine Roadmap mit klaren, umsetzbaren Schritten und vernetzen Sie mit IBM-Experten, die Ihnen helfen können.

Unsere Workshop-Themen

Entdecken Sie die spannenden Themen, die Sie in unseren Innovation-Studio-Workshops erwarten. Suchen Sie etwas Spezielleres? Fordern Sie einen individuell auf Ihre Ziele und Herausforderungen zugeschnittenen Workshop an. Lassen Sie uns die perfekte Erfahrung für Sie gestalten!

 Jetzt Ihren Workshop anfragen
Violettes Schmuckstück, das watsonx repräsentiert
Beschleunigen Sie die geschäftlichen Auswirkungen von KI

Für CIO, CTO, LOB Executives oder SW-Entwickler, um durch den Aufbau personalisierter KI-Assistenten und Agenten neue Produktivität freizuschalten.
Darstellung der Automatisierung mit durch Pfeilen verbundenen Kästchen
Automatisierung

Für CIOs, CTOs, IT-Betrieb und Entwickler, um Integration, Bereitstellung und Betrieb durch KI-gestützte Automatisierung zu rationalisieren und so Effizienz, Resilienz und Time-to-Value zu steigern.
Quadrate in verschiedenen Lilatönen mit Kreisen im Inneren und sauberem Hintergrund.
Daten für generative KI

Für CDOs, CTOs, CIOs und Führungskräfte in KI und Daten, um den Datenzugriff im gesamten Unternehmen für Echtzeitanalyse und KI zu vereinfachen und zu sichern und die Kosten für ihr Data Warehouse zu senken.
Illustration von blauen und grünen Quadraten mit einer Wolke
Hybrid Cloud/Z

Für CIOs, CTOs und Führungskräfte aus den Bereichen AIOps, Betrieb und Architektur, um den Wert einer bewusst gestalteten hybriden Umgebung mit und für KI aufzuzeigen.

Besucherleitfaden

IBM Innovation Studio, Ehningen

IBM Campus 1

71139 Ehningen

 

Mit dem Auto:

  • Von Stuttgart (A81): Nehmen Sie die Ausfahrt 25 Ehningen und folgen Sie der K1077 in Richtung Ehningen. Nach ca. 1,4 km biegen Sie links in den neuen IBM Technology Campus ein.
    (Für Navigationssysteme: Google-Maps-Link:https://maps.app.goo.gl/3hEdXpBwvngK2o2a9)
  • Von Singen (A81): Bitte folgen Sie den Schildern zur A81 und nehmen Sie die Ausfahrt 26 Hildrizhausen.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

  • Vom Hauptbahnhof Stuttgart: Nehmen Sie die S-Bahn-Linie S1 in Richtung Herrenberg bis Ehningen (Fahrzeit ca. 30 Minuten).
  • Vom Bahnhof Ehningen: Nehmen Sie die Buslinie 752 in Richtung Mauren (ca. 10 Minuten, Haltestelle: IBM Campus Ehningen) oder gehen Sie zu Fuß (ca. 1,2 km/14 Minuten): Folgen Sie der Wilhelmstraße, biegen Sie rechts in die Siegfriedstraße ein, dann links in die Schloßstraße und erneut links in die Brechgasse. Biegen Sie rechts ab, um auf der Brechgasse zu bleiben, dann links in den Altdorfer Weg und wieder links in die K1077. Der IBM Technology Campus befindet sich nach ca. 130 m auf der rechten Seite. Taxi vom Bahnhof Ehningen: ca. 5 Minuten.

Vom Flughafen Stuttgart:
Nehmen Sie die S-Bahn-Linie S2 in Richtung Schorndorf, steigen Sie in Rohr in die S1 in Richtung Herrenberg um, fahren Sie bis Ehningen und folgen Sie dann den oben genannten Anweisungen. Gesamtreisezeit: ca. 30–35 Minuten. Mit dem Taxi: ca. 45 Minuten, Kosten etwa 70–85 Euro.

Nächste Schritte

Kontaktieren Sie Ihr IBM Innovation Studio Team und fordern Sie einen Workshop an. 

 Kontaktieren Sie uns
Fußnote

Bilder vom IBM Technology Campus Ehningen: Alle Bildrechte liegen bei loomilux/kadawittfeldarchitektur