IBM Innovation Studio, Ehningen

Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem neu gestalteten IBM Innovation Studio begrüßen zu dürfen – wo wir Sie von der Inspiration bis zur Umsetzung begleiten.



Das Innovation Studio bietet kollaborative Workshops, Aktivierungen und ShowCases an, die Sie, unsere Kunden und Partner, schneller mit der vollen Leistungsfähigkeit der innovativen Technologien von IBM verbinden und das Beste aus der Expertise und Erfahrung von IBM zusammenführen.